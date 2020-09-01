Эксперт Банка Латвии оценил новое предложение по налогам

Он отметил, что в Латвии налоговая нагрузка на рабочую силу сравнительно высока - выше среднего показателя стран ОЭСР, а также выше, чем в Литве и Эстонии. С учетом того, что рынок труда открыт и работники мобильны, это приводит к миграции рабочей силы в страны, где эта нагрузка ниже.

"Налоговую нагрузку нужно уменьшать так, чтобы разгрузить именно получающих низкие зарплаты", - сказал экономист.

В то же время Руткасте признает, что предложенные налоговые изменения приведут к падению поступлений в бюджет, поэтому нужно предусмотреть механизмы компенсации.

Частично уменьшение поступлений будет компенсировано введением обязательных соцвзносов, но для полной компенсации следует увеличить налоги на потребление, а также пересмотреть облегченные налоговые режимы. В качестве компенсации Руткасте предлагает повысить НДС.

Как сообщал RUS TVNET, новые предложения Министерства финансов по налоговой реформе предусматривают уменьшение соцналога, увеличение порога дифференцированного необлагаемого минимума и введение обязательных соцвзносов, сообщил вчера после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Одно из предложений по налоговой реформе, которое рассматривала коалиция, состоит в том, чтобы на один процентный пункт уменьшить соцналог для работающих, что будет распределено между работодателем и работником.

По словам Кариньша, это улучшит конкурентоспособность Латвии на балтийском рынке, поможет привлечь инвестиции и увеличит число новых предприятий.

Второе предложение предусматривает до 1800 повысить порог применения дифференцированного необлагаемого минимума, который сейчас составляет 1200 евро.

Также предлагается ввести минимальные соцвзносы для всех работающих. По словам Кариньша, кризис из-за Covid-19 показал, что не все жители Латвии социально защищены.