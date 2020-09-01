Минфин предлагает с 2021 года отказаться от налогового режима авторских отчислений

В сообщении Минфина о предлагаемых налоговых изменениях говорится, что их цель - способствовать социальной защите населения. Как и при других альтернативных налоговых режимах, социальные взносы получателей авторских отчислений в настоящее время являются низкими, что увеличивает количество людей, которые могут оказаться социально незащищенными в будущем. Министр добавил, что авторские отчисления часто используются в целях оптимизации налогов.

Предлагаемые Минфином налоговые изменения предполагают полный отказ от специального режима авторских отчислений с 2021 года. Планируется, что получатели авторских отчислений будут иметь возможность либо зарегистрировать хозяйственную деятельность, либо применять тот же налоговый режим, что у лиц, работающих по договору подряда, не регистрируя хозяйственную деятельность.

Изменения предусматривают, что в случае, если нынешние получатели авторских отчислений зарегистрируются как лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, с 2021 года к ним будет применяться прогрессивная ставка подоходного налога с населения при подаче годовой декларации.

"Принимая во внимание то, что творческая деятельность специфична, и учет расходов не всегда можно произвести в соответствии с обычными принципами хозяйственной деятельности, для этих лиц, по желанию, будет сохранена возможность применять обозначенную в нормативном акте норму расходов в размере 25% от доходов", - сообщает Минфин.

Кроме того, нынешние получатели авторских отчислений с 2021 года должны будут платить обязательные взносы государственного социального страхования, как и все лица, ведущие хозяйственную деятельность.

Если нынешний получатели авторских отчислений не зарегистрируются как лица, ведущие хозяйственную деятельность, с 2021 года в ним будет применяться тот же режим, что сейчас к лицам, которые получают вознаграждение на основе договора подряда, не регистрируя хозяйственную деятельность.

Министерство предусмотрело также ряд исключений. Прогрессивная ставка подоходного налога с населения и обязательные взносы государственного социального страхования не будут применяться к наследникам авторских прав и в случаях, когда налогоплательщик получает доход от лицензионного соглашения / лицензии на право использования произведения в понимании закона об авторском праве.

По информации Минфина, в 2019 году в качестве получателей авторских отчислений были зарегистрированы 39 006 человек.