Названы самые ценные предприятия Латвии в этом году. В списке есть и новички

Далее в рейтинге следуют SEB banka, Latvijas mobilais telefons, банк Citadele и ООО Rimi Latvia.

В TOP-101 вошли 20 новых участников, 9 из которых вернулись в список самых ценных компаний, улучшив свои показатели. Общая стоимость всех этих компаний составляет 1,784 миллиона евро, что более чем на полмиллиона евро выше, чем у новичков прошлого года.

Три из этих предприятий котируются на бирже - AS Virši-A, AS Amber Latvijas Balzams и IPAS Indexo.

"В 2024 году рейтингу исполнится 19 лет, а в следующем году будет юбилей! Значительную роль в увеличении стоимости сыграл финансовый сектор - банки, страховые компании, другие небанковские кредиторы и финтех-компании. Их общая стоимость достигла 6,5 миллиарда евро, что составляет примерно 23,6% от общей стоимости TOP-101. Это значительный рост по сравнению с 17,8% годом ранее", - сказал Карлис Крастиньш, управляющий партнер AS Prudentia.

"Ценность компании определяется не только финансовыми показателями сегодняшнего бизнеса, но и открытым, ответственным и устойчивым менеджментом компании. Именно поэтому Фондовая биржа направляет свои исследования на оценку прозрачности и аспектов корпоративного управления компаний. Полученные результаты свидетельствуют о положительных тенденциях в области управления: готовность и способность компаний быть более открытыми и эффективными растет. В основном это касается компаний, зарегистрированных на бирже, чьи показатели открытости и корпоративного управления почти в 3 раза выше, чем у других компаний в списке. Нас особенно радует впечатляющее количество новых участников, три из которых - компании, зарегистрированные на бирже", - сказала Лиене Дубава, генеральный директор Nasdaq Riga.

С 2005 года список TOP-101 самых ценных предприятий Латвии составляется компанией Prudentia и биржей Nasdaq Riga при информационной поддержке Firmas.lv.

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