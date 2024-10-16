В Европейской счетной палате рассказали о "единственном выходе" для проекта Rail Baltica

По его словам, в отчете ЕСП заключалось, что прогнозируемые пассажиропотоки были низкими по сравнению с другими изученными проектами, поэтому одной из рекомендаций было убедиться в экономической целесообразности проекта. "При представлении отчета главным аргументом было геополитическое значение проекта, которое мы не оценивали со стороны аудита. Мы также подчеркнули, что ЕК должна более тщательно отслеживать такие проекты, в которых задействовано много стран", - сказал Козлов.

Председатель парламентской комиссии Андрис Кулбергс спросил, каким было сотрудничество с министерствами после публикации отчета. Козлов ответил, что Сейм попросил представить отчет, но от правительства, включая премьер-министра, Министерство финансов и Министерство транспорта, не было конкретной просьбы о встрече с представителями Европейской счетной палаты. ЕК приняла рекомендации аудиторов и обязалась их выполнить. Также опубликованы ответы Комиссии ЕС на этот отчет.

Комментируя мониторинг проекта, представитель ЕСП отметил, что механизмы его управления зависят от источников выделенного финансирования. "В случае с Фондом сплочения это совместное управление, когда Латвия и ЕК несут совместную ответственность. Что касается прямого управления, когда ЕК управляет проектом в сотрудничестве с организациями-исполнителями в странах-участницах, то это другой механизм управления. То, что происходит на национальном уровне, не очень скоординировано и централизовано, потому что каждая страна сама принимает решения о том, кто отвечает за реализацию проекта", - сказал Козлов.

Он также пояснил, что эксперт, привлеченный к работе над докладом, поставил под сомнение потенциальное количество пассажиров для обеспечения экономической устойчивости, а также увеличение объемов грузоперевозок. "Основной аргумент против отчета заключался в том, что в геополитической ситуации этот проект необходимо продвигать, чтобы построить рельсы в соответствии с европейской колеей", - подчеркнул Козлов.

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