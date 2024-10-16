Единственный выход для проекта Rail Baltica - двигаться дальше и навести порядок в управлении, в том числе со стороны Еврокомиссии, заявил в среду, 16 октября, представитель Европейской счетной палаты (ЕСП) Михаил Козлов парламентской комиссии по расследованию ситуации с проектом.
В Европейской счетной палате рассказали о "единственном выходе" для проекта Rail Baltica
В среду Комиссия обсудила опубликованный в 2020 году отчет ЕСП, в котором рассматривается, как Еврокомиссия и ответственное агентство управляют крупными инфраструктурными проектами ЕС, которые составляют основные транспортные коридоры и должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году.
Козлов отметил, что в этом отчете Rail Baltica была одним из примеров того, как в европейском понимании управляются подобные мега-проекты. Он сказал, что доклад основан на документах по планированию проекта, из которых следует, что еще до 2020 года в странах Балтии существовали риски. В отчете указывалось, что проект требует повышенного внимания.
"Одна из проблем на тот момент заключалась в том, что проект уже отставал от графика на три года, что было сигналом к тому, что ему необходимо уделить больше внимания. Мы не можем сказать, что у нас идет хуже, потому что каждый проект уникален", - сказал Козлов, добавив, что уже в то время констатировано увеличение стоимости проекта.
Он пояснил, что был предусмотрен резерв на случай увеличения расходов. Речь идет о дополнительных 1,2 млрд евро для всех стран Балтии. "Это не секретная информация, мы получили ее от исполнителей проекта", - подчеркнул Козлов.
По его словам, в отчете ЕСП заключалось, что прогнозируемые пассажиропотоки были низкими по сравнению с другими изученными проектами, поэтому одной из рекомендаций было убедиться в экономической целесообразности проекта. "При представлении отчета главным аргументом было геополитическое значение проекта, которое мы не оценивали со стороны аудита. Мы также подчеркнули, что ЕК должна более тщательно отслеживать такие проекты, в которых задействовано много стран", - сказал Козлов.
Председатель парламентской комиссии Андрис Кулбергс спросил, каким было сотрудничество с министерствами после публикации отчета. Козлов ответил, что Сейм попросил представить отчет, но от правительства, включая премьер-министра, Министерство финансов и Министерство транспорта, не было конкретной просьбы о встрече с представителями Европейской счетной палаты. ЕК приняла рекомендации аудиторов и обязалась их выполнить. Также опубликованы ответы Комиссии ЕС на этот отчет.
Комментируя мониторинг проекта, представитель ЕСП отметил, что механизмы его управления зависят от источников выделенного финансирования. "В случае с Фондом сплочения это совместное управление, когда Латвия и ЕК несут совместную ответственность. Что касается прямого управления, когда ЕК управляет проектом в сотрудничестве с организациями-исполнителями в странах-участницах, то это другой механизм управления. То, что происходит на национальном уровне, не очень скоординировано и централизовано, потому что каждая страна сама принимает решения о том, кто отвечает за реализацию проекта", - сказал Козлов.
Он также пояснил, что эксперт, привлеченный к работе над докладом, поставил под сомнение потенциальное количество пассажиров для обеспечения экономической устойчивости, а также увеличение объемов грузоперевозок. "Основной аргумент против отчета заключался в том, что в геополитической ситуации этот проект необходимо продвигать, чтобы построить рельсы в соответствии с европейской колеей", - подчеркнул Козлов.
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