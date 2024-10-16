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Видео Что-то не совсем так: Ашераденс критикует систему государственных пенсий Латвии

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Министр финансов Арвил Ашераденс
Министр финансов Арвил Ашераденс Фото: Zane Bitere / LETA

В системе государственных фондируемых пенсий Латвии необходимы улучшения, заявил в среду в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

Он отметил, что за 17 лет вложения в систему государственных фондируемых пенсий заработали лишь 4%, что свидетельствует о том, что в системе нужны улучшения. "Если за 17 лет банки способны заработать 4%, мне кажется, что что-то там не совсем так", - сказал министр финансов.

На вопрос о том, планируется ли полностью пересмотреть систему государственных фондируемых пенсий, Ашераденс ответил отрицательно. "Нет, у меня нет такого плана, но в отношении того, каким образом устанавливаются для банков, или управляющих, их процентные ставки, да, совершенно точно", - сказал министр финансов.

Ашераденс также подчеркнул, что управляющие средствами должны быть заинтересованы в росте пенсионного капитала.

"На мой взгляд, эта система не очень хорошо работает. Понятно, что нужно посмотреть, что там надо исправить. В течение четырех лет попробуем привести ее в порядок", - сказал Ашераденс.

Как сообщалось, во вторник, 8 октября, правительство одобрило поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, согласно которым с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года 1 процентный пункт взносов во второй пенсионный уровень будет перенесен на первый уровень.

В аннотации Минблаг поясняет, что это позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.

В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит как из пенсионного капитала, накопленного на первом уровне пенсий, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого уровня пенсий, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.

В ситуациях, когда происходят существенные колебания на финансовых рынках, накопленная на втором пенсионном уровне стоимость капитала падает, а восстановление рынка капитала происходит довольно медленно, добавили в министерстве.

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