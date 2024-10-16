Видео Что-то не совсем так: Ашераденс критикует систему государственных пенсий Латвии

Он отметил, что за 17 лет вложения в систему государственных фондируемых пенсий заработали лишь 4%, что свидетельствует о том, что в системе нужны улучшения. "Если за 17 лет банки способны заработать 4%, мне кажется, что что-то там не совсем так", - сказал министр финансов.

На вопрос о том, планируется ли полностью пересмотреть систему государственных фондируемых пенсий, Ашераденс ответил отрицательно. "Нет, у меня нет такого плана, но в отношении того, каким образом устанавливаются для банков, или управляющих, их процентные ставки, да, совершенно точно", - сказал министр финансов.

Ашераденс также подчеркнул, что управляющие средствами должны быть заинтересованы в росте пенсионного капитала.

"На мой взгляд, эта система не очень хорошо работает. Понятно, что нужно посмотреть, что там надо исправить. В течение четырех лет попробуем привести ее в порядок", - сказал Ашераденс.