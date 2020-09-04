"Случайно попал в Брукну". Янис рассказал о своем пребывании в общине Мединьша

Подросток Янис Мейка из Лимбажи уже три года совершает паломничество в Аглону вместе с Благословительной общиной Кална. В этом году его отъезд отложили, поэтому он случайно пробыл в общине четыре дня с другими молодыми людьми. Мальчик рассказал о своем опыте журналистам канала Re: TV.
"Сначала я не знал, как там будет, но потом понял, что там очень хорошая атмосфера. Там было намного легче общаться с молодежью, чем во время других паломничеств, где люди всех возрастов смешивались вместе", - говорит Янис.
Мальчик признается, что сразу согласился остаться в общине и получил удовольствие от повседневной работы с другими. Молодые люди там были в возрасте от 14 до 18 лет.
"Вставали мы около 6.30, люди ходили утром купаться, чего молодым делать было необязательно. После бани была месса или утренняя молитва, а затем завтрак. После завтрака начиналась работа - мы чистили чеснок до обеда. А после обеда продолжали работать до ужина", - рассказывает мальчик.
Перед началом работы пастор Мединьш всегда выбирал одного человека, который отвечал за других работников. Янис признается, что все люди, которых он там встретил, были добрыми и отзывчивыми.
"Работы было много, но на самом деле это было относительно легко. Были перерывы, когда можно было пойти выпить или поесть", - рассказывает Янис.
Общину в Брукне обвинили в том, что там нельзя получить медицинскую помощь, когда она необходима. Также были сообщения о том, что дети плохо себя чувствовали из-за нехватки воды во время работы в поле.
"За день до паломничества у меня началась головная боль и дрожь, я пошел на кухню к хозяйкам за лекарствами, и мне их дали, не было никаких проблем", - отмечает парень.
Молодой человек считает, что трудотерапия, используемая в общине, очень помогает людям измениться. По его словам, молодые люди более спокойны и не проводят большую часть дня за компьютерами или телефонами.
"Были разные истории. Одного ребенка отправили его родители, потому что он ничего не делал дома и спорил в ответ. Другой пришел сюда, потому что весь день сидел за компьютером. Другие ушли добровольно, а также были те, кого должностные лица заставили быть здесь из-за плохого поведения". - говорит Янис.
У мальчика есть своя версия того, кто мог написать заявление о том, что происходит в общине Брукне.
"За день до паломничества мы пошли в то место, где собирались переночевать. По дороге мы зашли поесть. Там все сидели за несколькими столиками. Один из мальчиков, который, возможно, рассказал всякие вещи соответствующим учреждениям,
он сидел за нашим столиком и рассказывал, что соврал насчет прикосновения к нему.
На вопрос, зачем он это сделал, Янис ответил, что "он [мальчик] общался с одним парнем, который работал там [в Брукне] раньше, и вероятно, хотел устроиться поудобнее, чтобы меньше работать, поэтому он рассказывал всякие вещи".
Янис поддерживает хорошие отношения с одним парнем в общине и регулярно общается с ним. Он также не подвергался там физическому насилию, поэтому удивлен информацией, которая была в СМИ.
Отец Яниса, отказавшийся от интервью на камеру, признается Re:TV, что, если бы он не был полностью уверен, что там все безопасно, он бы не отправил туда своего ребенка.
Контекст:
Недавно стало известно, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день были заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполнял установленную дневную норму, работа продолжалась и в ночное время.
В результате проверки VBTAI вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывали, ограничивая в еде.
VBTAI также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.
Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия.
Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также с людьми с различными зависимостями.
Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.
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