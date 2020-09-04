"Случайно попал в Брукну". Янис рассказал о своем пребывании в общине Мединьша

Отец Яниса, отказавшийся от интервью на камеру, признается Re:TV, что, если бы он не был полностью уверен, что там все безопасно, он бы не отправил туда своего ребенка.

Контекст:

Недавно стало известно, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день были заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполнял установленную дневную норму, работа продолжалась и в ночное время.

В результате проверки VBTAI вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывали, ограничивая в еде.

VBTAI также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.

Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия.

Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также с людьми с различными зависимостями.

Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.