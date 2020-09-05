Убытки Rīgas Centrāltirgus за год выросли на 100 000 евро

Если в 2018 году предприятие работало с убытками в размере 100 473 евро, то в 2019 году они выросли до 215 982 евро.

Оборот Rīgas Centrāltirgus за год увеличился на 4,1% и составил в 2019 году 7,3 млн евро.

Как сообщается в отчете руководства предприятия, убытки планируется покрыть за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

В 2019 году на Центральном рынке были открыты обновленный гастрономический павильон и информационный центр, начата разработка проекта реконструкции рыбного павильона. Также Rīgas Centrāltirgus приступило к разработке концепции развития Видземского рынка.

Основной капитал Rīgas Centrāltirgus составляет 15,2 млн евро. Предприятие управляет Центральным рынком, Видземским рынком и рынком "Латгале".