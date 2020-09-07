Ника Эндзиньша будут судить за призыв ликвидировать китайцев

Не упоминая имя человека, пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска рассказала LETA, что мужчина обвиняется в разжигании национальной розни и вызывании разлада в соцсети Facebook, а также хулиганстве.

Согласно обвинению, 30 января этого года мужчина у себя дома снял и затем опубликовал на Facebook видеозапись с названием "Вирус короны в Латвии! Пожалуйста, делись и предупреди других!"

Видео содержало клеветнические и враждебные замечания, чтобы спровоцировать рознь против китайского народа и Китая как государства. Он заявил, что китайцев и Китай как государство нужно ликвидировать, и что китайцы изготавливают только поддельные товары и поддельные мобильные телефоны.

Кроме того, в этой видеозаписи он намеренно распространял фейковые новости про распространение Covid-19 на территории Латвии. Упомянутое утверждение не соответствует правде, так как в конкретный период не было официально зарегистрировано ни одного случая. Упомянутое было фейком, связанным с угрозой для безопасности здоровья, в результате чего в обществе возникла значительная тревога и чувство опасности, была затруднена и работа Центра по контролю и профилактике заболеваний.

"Обвиняемый своими действиями дезинформировал общество о фактической ситуации в стране в связи с распространением вируса, поставив таким образом под сомнение общую работу Центра по контролю и профилактике заболеваний и других вовлеченных учреждений, он побуждал думать, что общество не информируют и государство скрывает от жителей важную информацию", - указали в прокуратуре.

Дело передано суду Латгальского предместья Риги. В этом суде уже находится другое уголовное дело, по которому Эндзиньш вместе с еще двумя лицами обвиняется в содержании портала фейковых новостей.