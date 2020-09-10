В Латвии сокращается количество новых безработных. Есть и другие положительные тенденции

Если в апреле статус безработного получили около 15 800 человек, то в августе - 6900. Между тем, в январе этого года статус безработного получили около 7900 человек, а в феврале - 6100.

Агентство отмечает и другие положительные тенденции на рынке труда, в том числе рост количества зарегистрированных вакансий. Если в апреле работодатели зарегистрировали в NVA около 4800 новых вакансий, то в августе - 6500.

Больше всего вакансий зарегистрировано в таких сферах, как строительство и недвижимость, производство, услуги, транспорт и логистика. В конце августа было доступно около 18 000 актуальных вакансий.

NVA напоминает, что в начале сентября уровень зарегистрированной безработицы в стране составлял 8,2%, то есть по сравнению с началом августа снизился на 0,4 процентных пункта. На начало сентября в NVA было зарегистрировано 75 013 безработных, однако за месяц их количество уменьшилось на 2 985 человек.

С другой стороны, если сравнить данные по безработице в начале сентября этого года с данными на начало 2020 года, можно сделать вывод, что уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 31 декабря 2019 года увеличился на 2 процентных пункта, а количество зарегистрированных безработных - на 17 205 человек.

На сегодняшний день NVA получило уведомления о связанных с Covid-19 коллективных увольнениях от 50 работодателей, которые сообщили о запланированных сокращениях в общей сложности 5 322 человек.

При этом все это время некоторые работодатели продолжали искать сотрудников и регистрировать вакансии, а безработные находили работу. Средняя продолжительность пребывания лиц без работы в середине лета составляла 144 дня или чуть более пяти месяцев, что на 29 дней меньше, чем за соответствующий период годом ранее.

В августе работу нашли 6611 зарегистрированных в NVA безработных, а за восемь месяцев этого года - 39 124 человека.