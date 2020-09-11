Эстонские ученые нашли новый способ выявления шизофрении

В год первичный приступ шизофрении или похожих на нее болезней происходит в Эстонии у пяти-семи сотен человек. И хотя в течение последних десятилетий наука шагнула далеко вперед в лабораторно или радиологически измеряемом описании биологических признаков болезни, постановка диагноза все же в основном опирается на субъективные, во многом зависящие от оценивающего признаки: какие изменения почувствовал, возникают ли бредовые мысли и так далее.

Цель – описать изменения

В недавно опубликованном в научном журнале Scientific Reports исследовании эстонские ученые показали, как определять шизофрению по анализу крови. Точнее врачи-ученые посмотрели, какие изменения происходили при проявлении болезни и в случае лечения в долях аммониевой кислоты, содержащейся в крови человека.

"В течение последнего десятилетия в психиатрии начали все больше исследовать шизофрению и другие психические расстройства как болезнь всего организма.

Большое внимание обращено на поиски биологических маркеров, которые можно было бы объективно изменить по анализу крови или в радиологии, и которые помогли бы оценить, идет ли речь о каком-то конкретном расстройстве, помогли бы предсказать течение болезни и позволили бы получить дополнительную информацию об эффективности лечения", - объяснил суть исследования старший врач психиатрической клиники Вильяндиской больницы Мадис Парксепп, частью докторской работы которого стало это исследование.

Целью ученых и было описать появляющиеся в течение болезни изменения: каким мог бы быть профиль аммониевых кислот в начале болезни, то есть во время первого психоза, и как он изменился в процессе лечения.

Для этого анализ был взят как через шесть месяцев, так и через пять лет после первого проявления шизофрении. Для сравнения анализы брали и у контрольной группы, у которой приступов шизофрении не было.

В широком смысле оказалось, что главным образом менялся уровень той аммониевой кислоты, которая связана с нервной системой. В качестве второй группы проявились аммониевые кислоты, которые связаны с изменениями в обмене веществ. Последним открытием стало физическое изменение пациентов. Если в начале исследовательского периода они находились примерно в том же физическом состоянии, что и контрольная группа, то через пять лет у них появился лишний вес.

Пятилетняя продолжительность исследования важна из-за характера шизофрении: у пациентов возникают хорошие и плохие периоды, а поскольку приступы психозов проходят, болезнь сама может стать хронической.

Аналогичные анализы и исследования для оценки лечения психиатрических расстройств имеются. ФОТО: Pm

"Целью лечения является подавление обострения болезни, но в то же время мы должны учитывать, что лечение влияет на весь организм", - объяснил Парксепп.

И хотя речь идет о весьма небольшом исследовании, оно может продвинуть всю психиатрию на шаг вперед в поиске лучшего способа диагностики.

"Я очень надеюсь, что, например, через десять лет, у нас уже будут методы, которые помогут диагностировать психические заболевания. Сейчас их еще нет, но в идеале они могли бы позволить еще до первого приступа провести анализ и получить результат с определенной вероятностью – характерен ли данный профиль для болезни или нет. Это дало бы врачу важную информацию для принятия дальнейших решений", - описал Парксепп долгосрочные цели.

Биомаркеры – горячая тема

Такие анализы, конечно, не ограничиваются лишь аммониевыми кислотами. Покрыты должны быть многие другие биологические маркеры, как показатели воспаления и другие соединения. Как в случае шизофрении, аналогичные маркеры ищут, например, для аутизма, различных нарушений настроения, биполярных расстройств и других психиатрических проблем. Однако ясно, что для того, чтобы дойти до клинической практики, нужно придумать, как проще брать такие анализы. Как сказал Парксепп, все объективно оцениваемые биологические маркеры из-за проходившего в последние годы развития молекулярных методов являются весьма горячей темой в психиатрии.

Для оценки лечения психиатрических расстройств аналогичные анализы и исследования имеются. Например, используется рутинный мониторинг содержания сахара в крови и элетрокардиография. В то же время, эти исследования связаны с побочными эффектами лекарств, а не с оценкой течения самой болезни. А биологические исследования, предсказывающие проявление и течение привычных болезней, пока еще являются музыкой будущего.