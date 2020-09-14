Представитель "Единой России": партия победила на выборах во всех регионах

Он утверждает, что на региональных выборах "Единая Россия" завоевала большинство во всех регионах.

В свою очередь союзники лидера оппозиции Алексея Навального сообщили, что одержали несколько побед в Сибири.

В Томске места в городской думе завоевали сторонники Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. В свою очередь другой сторонник Навального Сергей Бойко, возможно, получил место в думе Новосибирска.

Фатеев рассказал, что в Томске, благодаря так называемой системе умного голосования, "Единая Россия", похоже, набрала всего 12 из 37 мест в думе.

Должностное лицо местной избирательной комиссии Татьяна Дорошенко сказала, что за 15 лет, что она работает председателем комиссии, это наихудшее достижение "Единой России" в Томске.

Подсчет результатов выборов еще продолжается и пока что неизвестно, какое впечатление на результаты оказала так называемая система умного голосования, продвигаемая Навальным, в других местах. Напомним, Навальный призывал голосовать за политиков, у которых наибольшие шансы обойти кандидатов от "Единой России".

Галерея: Выборы в России

Напомним, в некоторых регионах России три дня с пятницы по воскресенье проходили выборы, политический фон которых обозначили как беспрецедентные протесты на Дальнем Востоке, так и отравление Навального и обостренный пандемией экономический кризис.

В 41 регионе России избиратели голосовали за губернаторов и региональные ассамблеи, а в четырех регионах прошли и дополнительные выборы в федеральные парламенты.

Независимая организация наблюдателей на выборах "Голос" сообщила, что наблюдателям не дали доступ к документам, им не разрешали выступать с жалобами, происходило мошенничество и с избирательными бюллетенями.

Есть и опасения, что введенное в связи с Covid-19 предварительное голосование облегчило фальсификацию результатов выборов.