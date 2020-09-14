Дело Rīgas satiksme: De facto назвала наиболее оплачиваемых консультантов

Сумма иска может превысить полтора миллиона евро. Обоснование: трудоустройство 16 фиктивных консультантов, а также привлеченное Rīgas satiksme адвокатское бюро. Передача De facto Латвийского телевидения выяснила, что наиболее щедро из этого списка оплачивались бывший журналист Константин Ганин, бывшие депутаты Рижской думы Николай Захаров ("Согласие") и Андрис Берзиньш ("ЧСР"), а также председатель избирательной комиссии Риги Юрис Кокин.

В списке из 16 консультантов наибольшие суммы относятся к тем, кого Rīgas satiksme нанимало раньше всего.

Девять лет - с марта 2010 года по январь 2019 года - деньги от Rīgas satiksme получал журналист Константин Ганин под псевдонимом Казаков в то время, когда работал на "Латвийском радио 4". За это время журналисту было выплачено почти 300 тысяч евро. "Конечно", - ответил Ганин на вопрос De facto, были ли его консультации реальными, а оплата за них - адекватной.

Кроме того, De facto убедилась, что куда дольше и куда больше денег, чем изначально сообщалось в СМИ, от Rīgas satiksme получил председатель избирательной комиссии Риги, ранее член партии "Честь служить Риге" Юрий Кокинс.

Он за девять лет - с апреля 2010 года по январь 2019 года - за договоры мониторинга деятельности автостоянок заработал почти 200 тысяч евро.

Помимо этого, значительные суммы получили и два бывших члена правления Rīgas satiksme, которые начали оказывать консультации в 2013 году - вскоре после того, как депутаты Рижской думы были вынуждены уйти из руководства из-за изменений в законе - и делали это до конца 2018 года. Это Николай Захаров ("Согласие") с 230 тысячами евро и Андрис Берзиньш ("ЧСР"), который получил в общей сложности почти 200 тысяч евро.

Остальные фигурирующие в списке консультанты столь крупными суммами заработка похвастаться не могут, однако и они исчисляются десятками тысяч евро.

Точная сумма, которую Rīgas satiksme хочет взыскать с Бемхенса и остальных, еще подсчитывается, так как считается и то, что предприятие заплатило за договоры консультантов в виде налогов.

Не исключена возможность позднее обратиться и против самих консультантов - если суд признает, что договоры были фиктивными, а с членов правления деньги взыскать нельзя.