Пн, 14.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК

Макрон призвал Путина расследовать покушение на Навального

Эмманюэль Макрон.

ФОТО: AFP/LETA

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что французские специалисты подтвердили, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", сообщает "Медуза".

Во время беседы Макрон призвал разъяснить ситуацию с покушением на Навального. Он также потребовал достоверного и прозрачного расследования.

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции.

Путин сказал Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств случившегося нужно, чтобы Германия передала в Россию биоматериалы Навального, а также официальное заключение по результатам анализов.

Ранее сообщалось, что лаборатории из Франции и Швеции подтвердили, что в организме Навального присутствовало вещество из группы "Новичок".

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