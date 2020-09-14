Макрон призвал Путина расследовать покушение на Навального

Во время беседы Макрон призвал разъяснить ситуацию с покушением на Навального. Он также потребовал достоверного и прозрачного расследования.

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции.

Путин сказал Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств случившегося нужно, чтобы Германия передала в Россию биоматериалы Навального, а также официальное заключение по результатам анализов.

Ранее сообщалось, что лаборатории из Франции и Швеции подтвердили, что в организме Навального присутствовало вещество из группы "Новичок".