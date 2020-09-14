Макрон призвал Путина расследовать покушение на Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что французские специалисты подтвердили, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", сообщает "Медуза".
Во время беседы Макрон призвал разъяснить ситуацию с покушением на Навального. Он также потребовал достоверного и прозрачного расследования.
Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции.
Путин сказал Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств случившегося нужно, чтобы Германия передала в Россию биоматериалы Навального, а также официальное заключение по результатам анализов.
Ранее сообщалось, что лаборатории из Франции и Швеции подтвердили, что в организме Навального присутствовало вещество из группы "Новичок".
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