Латвийские министерства подали заявки в фонд ЕС на 7,5 млрд евро

Латвийские министерства подали заявки на проекты из фонда оздоровления ЕС на сумму 7,5 млрд евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
Этот механизм поддержки из фондов ЕС доступен на период до середины 2026 года, и, по расчетам Минфина, гарантированная часть финансирования для Латвии составляет примерно 1,6 млрд евро, меняющаяся часть - около 300 млн евро. Дополнительно будут доступны также ссуды в размере 2,3 млрд евро.
Обобщив полученные предложения, Минфин подготовит консолидированное предложение для дальнейших дискуссий. Планируется, что на следующей неделе рабочая группа начнет оценку и анализ поданных проектов.
По словам министра финансов Яниса Рейрса, новый инструмент - это не только большая возможность, но и большая ответственность в том, чтобы сделать все качественно, в очень сжатые сроки и не потерять финансирование, начав инвестиции и реформы уже с 2021 года.
Цель механизма - поддержать реформы и инвестиции, особенно в "зеленую" энергетику и цифровую экономику, а также уменьшить социальное и экономическое влияние кризиса, вызванного пандемией.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!