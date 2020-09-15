PTAC включил в "черный список" популярный ювелирный магазин. Торговец возражает

В начале июля РТАС после рассмотрения жалобы потребителя и принятия комиссией по решению споров потребителей решения включил в "черный список" торговца ювелирными украшениями Jahonts. Решение было принято соответственно рассмотренной жалобе, согласно которой торговец не выплатил потребителю 398,05 евро за несоответствующее правилам договора кольцо.

Председатель правления Jahonts Вячеслав Карюков указал, что с того момента, как клиент с первой жалобой обратилась в магазин Jahonts, торговец вел двусторонний диалог, чтобы решить ситуацию. Клиентке пояснили, что, по их мнению, видимое на кольце повреждение образовалось механическим путем, а не по вине производителя.

В связи с этим торговец предложил клиентке отремонтировать товар и возобновить покрытие кольца.

Клиентка от этого предложения отказалась и потребовала компенсацию. Карюков рассказал, что предприятие согласилось компенсировать стоимость товара, но с условием, что продукт пройдет независимую экспертизу.

"К сожалению, клиентка от нашего предложения о независимой экспертизе отказалась и повторно потребовала вернуть потраченные деньги. Таким образом, ни в нашем распоряжении, ни в распоряжении РТАС нет признания независимого эксперта, установившего истинную причину возникновения повреждения, что позволило бы РТАС сделать объективный вывод", - отметил он.

Руководитель Jahonts указал, что РТАС принял решения, не видя поврежденного продукта, а оценив лишь только электронную переписку сторон.

Он также отметил, что в рассмотренном РТАС случае не доказано, что повреждение на кольце не появилось, например, в результате необдуманного ежедневного использования клиентом. Как пояснил Карюков,

украшения с родиевым покрытием подвержены естественному износу, что не считается дефектом, о чем указано в инструкции пользования, которую каждый клиент получает в момент приобретения продукта.

Jahonts повторно призвал провести независимую экспертизу поврежденного кольца. Если в результате независимой экспертизы будет констатирована вина производителя, компенсация клиенте будет выплачена, сказал Карюков.

В свою очередь представитель РТАС Эвия Лене пояснила, что РТАС в "черный список" помещает коммерсантов, которые добровольно не выполнили установленные требования комиссии по решению споров потребителей. В конкретном случае потребитель обратился в комиссию в связи с несоответствием правилам договора кольца из белого золота, так как кольцо начало терять качество и изменилось внешне.

Она также отметила, что, оценивая все обстоятельства дела и принимая во внимание, что потребитель не использовала кольцо долго, в частности, два месяца, по мнению комиссии потребитель должен получить назад всю уплаченную сумму, в частности, 398,05 евро. Однако, так как коммерсант это решение не выполнил, Jahonts помещен в "черный список" РТАС до момента, пока оно не будет выполнено.