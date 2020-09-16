Конкурс об услугах общественного транспорта в регионах: IUB запретило заключать договоры в семи зонах

Как указали в IUB, обоснованным признан ряд возражений по поводу нарушений в процессе оценки поданных предложений. Таким образом, бюро запретило заключать договоры по семи лотам конкурса, а по одному лоту отменило решение о прекращении конкурса без результатов. Еще по трем лотам бюро оставило в силе решения заказчика об окончании конкурса без результатов.

Результаты конкурса оспаривали объединение SIA Gulbenes autobuss и SIA Balvu autotransports, SIA VTU Valmiera, SIA Norma-A, объединение SIA Dobeles autobusu parks и SIA Jelgavas autobusu parks, SIA Tukuma auto, AS Cata, SIA Ventspils reiss и SIA Jekabpils autobusu parks.

Конкурс на предоставление услуг общественного транспорта с 2021 года был объявлен в 16 зонах, Автотранспортная дирекция определила победителей в 12 зонах.

В зоне "Бауска" победителем признано AS Nordeka, в зоне "Даугавпилс, Краслава" - ООО Daugavpils autobusu parks, в зоне "Гулбене, Алуксне, Балви" - объединение AS Nordeka и SIA Sabiedriskais autobuss, в зоне "Елгава, Добеле" - AS Liepajas autobusu parks, в зоне "Кулдига, Салдус" - SIA Sabiedriskais autobuss, в зоне "Лиепая" - AS Liepajas autobusu parks, в зоне "Мадона" - SIA Tukuma auto, в зоне "Пригороды Риги" - объединение AS Liepajas autobusu parks, SIA Sabiedriskais autobuss и AS Nordeka, в зоне "Резекне, Лудза" - AS Rezeknes autobusu parks, в зоне "Талси, Тукумс" - AS Talsu autotransports, в зоне "Валмиера, Валка, Смилтене" - объединение SIA Sabiedriskais autobuss и литовского предприятия Vlasava, в зоне "Вентспилс" - AS Talsu autotransports.

Участники конкурса подали в IUB 11 жалоб на его результаты. По пяти зонам, где результаты не были оспорены, уже заключены договоры с победителями.