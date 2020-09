Конкурс об услугах общественного транспорта в регионах: IUB запретило заключать договоры в семи зонах

В зоне "Бауска" победителем признано AS Nordeka, в зоне "Даугавпилс, Краслава" - ООО Daugavpils autobusu parks, в зоне "Гулбене, Алуксне, Балви" - объединение AS Nordeka и SIA Sabiedriskais autobuss, в зоне "Елгава, Добеле" - AS Liepajas autobusu parks, в зоне "Кулдига, Салдус" - SIA Sabiedriskais autobuss, в зоне "Лиепая" - AS Liepajas autobusu parks, в зоне "Мадона" - SIA Tukuma auto, в зоне "Пригороды Риги" - объединение AS Liepajas autobusu parks, SIA Sabiedriskais autobuss и AS Nordeka, в зоне "Резекне, Лудза" - AS Rezeknes autobusu parks, в зоне "Талси, Тукумс" - AS Talsu autotransports, в зоне "Валмиера, Валка, Смилтене" - объединение SIA Sabiedriskais autobuss и литовского предприятия Vlasava, в зоне "Вентспилс" - AS Talsu autotransports.