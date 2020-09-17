Пошлину за номера телефонов начнут взимать уже в следующем году

В Латвии, как и в Литве и Эстонии, тоже будет введена плата за использование телефонного номера, напоминает Nra.lv.
Это предусматривает поданный на рассмотрение на собрании государственных секретарей законопроект "Правила о ежегодной государственной пошлине за права пользования нумерацией".
Размер пошлины за номер в публичной фиксированной телефонной сети и публичной мобильной телефонной сети может составить 0,04 евро в год, за номер для предоставления услуг - 2,40 евро.
Разработавшее законопроект Министерство сообщения подчеркивает, что размер пошлины будет самым маленьким в странах Балтии (в Эстонии он составляет 0,35 евро, в Литве - 0,07 евро в год), и не повлияет на тарифы операторов.
Министерство отмечает, что введение пошлины необходимо для обеспечения более эффективного использования ресурсов нумерации.
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