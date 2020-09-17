Пошлину за номера телефонов начнут взимать уже в следующем году

Это предусматривает поданный на рассмотрение на собрании государственных секретарей законопроект "Правила о ежегодной государственной пошлине за права пользования нумерацией".

Размер пошлины за номер в публичной фиксированной телефонной сети и публичной мобильной телефонной сети может составить 0,04 евро в год, за номер для предоставления услуг - 2,40 евро.

Разработавшее законопроект Министерство сообщения подчеркивает, что размер пошлины будет самым маленьким в странах Балтии (в Эстонии он составляет 0,35 евро, в Литве - 0,07 евро в год), и не повлияет на тарифы операторов.

Министерство отмечает, что введение пошлины необходимо для обеспечения более эффективного использования ресурсов нумерации.