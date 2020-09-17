Авиакомпания Norwegian откроет в Риге центр международных услуг. Появятся новые вакансии

Бюро Norwegian в Риге будет обслуживать работу авиакомпании во всем мире, отказавшись от аутсорсинговых услуг, которые ранее обеспечивали некоторые функции авиакомпании.

Norwegian уже объявила о первых вакансиях в Латвии. Общее количество будущих сотрудников будет зависеть от ситуации в авиации.

Вице-президент авиакомпании Кнут Олав Хегг заявил, что решение об открытии бюро в Риге является стратегически взвешенным и нацелено на то, чтобы Norwegian полностью переняла контроль над поддерживающими функциями.

Министр экономики Янис Витенбургс положительно оценил тот факт, что Norwegian выбрала Латвию местом для центра международных услуг. Он отметил, что Латвия способна предложить инвесторам образованных работников с хорошими знаниями иностранных языков. "Этот выбор Norwegian дает нам дополнительный стимул продолжать работу над улучшением деловой среды и созданием новых рабочих мест в Латвии", - сказал министр.