Изменения в уплате налогов с авторских гонораров могут вступить в силу с середины 2021 года

Министерство культуры предлагает платить налоги с авторских гонораров с оборота, а не вносить фиксированную ежемесячную плату.

Шнюцинс отметил, что правительство приняло решение не отказываться от авторских отчислений, поэтому Министерству благосостояния, Министерству культуры и Министерству финансов поручено разработать предложения по изменению порядка выплаты гонораров.

Сейчас министерства обсуждают возможность в будущем не применять к авторским гонорарам особый налоговый режим. Обсуждаются два варианта.

Планируется, что получатели гонораров будут иметь возможность зарегистрировать хозяйственную деятельность и выбрать уплату подоходного налога с населения (PVN) и обязательных взносов государственного социального страхования в общем порядке, как и все лица, ведущие хозяйственную деятельность, или платить упрощенный налог, к примеру, налог с микропредприятия.

Вторым вариантом, если получатель авторских отчислений не хочет регистрировать хозяйственную деятельность, является уплата с гонораров на основе договора PVN и обязательных взносов государственного социального страхования как с зарплаты.

По словам представителя Минфина, к нынешней системе авторских гонораров может быть применен переходный период, а новый порядок может быть введен с 1 июля следующего года.