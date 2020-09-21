Пн, 21.09.2020
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Изменения в уплате налогов с авторских гонораров могут вступить в силу с середины 2021 года

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Изменения в уплате налогов с авторских гонораров могут вступить в силу в середине следующего года, сообщил заместитель госсекретаря Министерства финансов Илмар Шнюцинс на заседании подкомиссии по налоговой политике бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Министерство культуры предлагает платить налоги с авторских гонораров с оборота, а не вносить фиксированную ежемесячную плату.

Шнюцинс отметил, что правительство приняло решение не отказываться от авторских отчислений, поэтому Министерству благосостояния, Министерству культуры и Министерству финансов поручено разработать предложения по изменению порядка выплаты гонораров.

Сейчас министерства обсуждают возможность в будущем не применять к авторским гонорарам особый налоговый режим. Обсуждаются два варианта.

Планируется, что получатели гонораров будут иметь возможность зарегистрировать хозяйственную деятельность и выбрать уплату подоходного налога с населения (PVN) и обязательных взносов государственного социального страхования в общем порядке, как и все лица, ведущие хозяйственную деятельность, или платить упрощенный налог, к примеру, налог с микропредприятия.

Вторым вариантом, если получатель авторских отчислений не хочет регистрировать хозяйственную деятельность, является уплата с гонораров на основе договора PVN и обязательных взносов государственного социального страхования как с зарплаты.

По словам представителя Минфина, к нынешней системе авторских гонораров может быть применен переходный период, а новый порядок может быть введен с 1 июля следующего года.

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