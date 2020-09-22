Штраф за несоблюдение требований конкуренции может вырасти вполовину

Размер штрафа за несоблюдение требований конкуренции будет повышен, заявил во вторник в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис, сообщает агентство LETA.
Он указал, что сейчас установленный штраф в размере 10% от оборота предприятия достаточно велик для больших участников рынка, однако начались дискуссии о необходимости повысить размер штрафа до 15% от оборота.
Кроме того, Гайкис отметил, что поддерживает идею увеличить размере штрафа, чтобы снизить желание предпринимателей вступать в картели.
Напомним, Кабинет министров 8 сентября этого года утвердил Гайкиса в должности председателя Совета по конкуренции, а работу в должности руководителя учреждения он начал 14 сентября.
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