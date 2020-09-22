Штраф за несоблюдение требований конкуренции может вырасти вполовину

Он указал, что сейчас установленный штраф в размере 10% от оборота предприятия достаточно велик для больших участников рынка, однако начались дискуссии о необходимости повысить размер штрафа до 15% от оборота.

Кроме того, Гайкис отметил, что поддерживает идею увеличить размере штрафа, чтобы снизить желание предпринимателей вступать в картели.

Напомним, Кабинет министров 8 сентября этого года утвердил Гайкиса в должности председателя Совета по конкуренции, а работу в должности руководителя учреждения он начал 14 сентября.