Вт, 22.09.2020
Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Штраф за несоблюдение требований конкуренции может вырасти вполовину

Юрис Гайкис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Размер штрафа за несоблюдение требований конкуренции будет повышен, заявил во вторник в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис, сообщает агентство LETA.

Он указал, что сейчас установленный штраф в размере 10% от оборота предприятия достаточно велик для больших участников рынка, однако начались дискуссии о необходимости повысить размер штрафа до 15% от оборота.

Кроме того, Гайкис отметил, что поддерживает идею увеличить размере штрафа, чтобы снизить желание предпринимателей вступать в картели.

Напомним, Кабинет министров 8 сентября этого года утвердил Гайкиса в должности председателя Совета по конкуренции, а работу в должности руководителя учреждения он начал 14 сентября.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back