"Выдаются немедленно, в тот же день". После обострения ситуации в Беларуси Латвия выдала 89 виз

Визы выдавались как тем, кто пострадал от насилия в Беларуси и теперь лечится в Латвии, так и тем, кто может подвергаться преследованию по политическим причинам.

В МИД отметили, что выдача виз еще не означает, что они использованы.

Тем лицам, которые обращаются к Латвии с просьбой об убежище, визы выдаются немедленно, в тот же день.

Как сообщалось, в Беларуси уже больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов.