"Выдаются немедленно, в тот же день". После обострения ситуации в Беларуси Латвия выдала 89 виз

После выборов президента Беларуси 8 августа и обострения ситуации в стране Латвия выдала 89 виз, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
Визы выдавались как тем, кто пострадал от насилия в Беларуси и теперь лечится в Латвии, так и тем, кто может подвергаться преследованию по политическим причинам.
В МИД отметили, что выдача виз еще не означает, что они использованы.
Тем лицам, которые обращаются к Латвии с просьбой об убежище, визы выдаются немедленно, в тот же день.
Как сообщалось, в Беларуси уже больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов.
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