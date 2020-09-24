"Хотели повеселиться". Двое подростков задержаны за стрельбу в мужчину в Золитуде

Государственная полиция (VP) уже в день преступления, 14 сентября, задержала двух подростков за стрельбу из пневматического оружия в человека около детского сада в Золитуде.
Заместитель начальника Управления криминальной полиции Земгальского региона VP Эдгарс Загис подтвердил агентству LETA, что задержанным 14 и 15 лет. В день совершения преступления полиция также обнаружила в кустах возле места преступления пневматический пистолет, происхождение которого еще будет выясняться.
Подростки, которые живут в Золитуде, объяснили полиции, что совершили преступление ради забавы. Полиция допускает, что они также стреляли по поезду, в котором разбили стекла, но это преступление еще не доказано.
Несовершеннолетним грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф за хулиганство, если преступление совершено группой лиц с нанесением телесных повреждений.
Уже сообщалось, что в понедельник, 14 сентября, в Риге, в Золитуде, из пневматического оружия выстрелили в мужчину.
Инцидент произошел в 17:30 у детского сада на Имантской 16-й линии. Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что стреляли из пневматического оружия.
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