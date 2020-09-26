Коэффициент заболеваемости растет: в Литве 111 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 47

Эстония

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 47 человек в Эстонии, тем самым коэффициент заболеваемости за последние 14 дней вырос до 38,38 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии 31 пациенту, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в Эстонии сделано более 202 000 первичных тестов, позитивный результат на коронавирус дали 3165 тестов (1,56%).

Литва

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса, сообщает Delfi.lt со ссылкой на данные Национального центра общественного здравоохранения Литвы.

Общее число заражений в Литве - 4295. Национальный центр общественного здравоохранения информирует, что в Литве коронавирусом все еще болеют 1868 человек, 2319 - выздоровели, 89 скончались.