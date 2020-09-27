Будет ли миллиардная отрасль вычеркнута из экономики Латвии?

Между тем потери в отрасли огромны. В апреле этот бизнес практически остановился - по данным Центрального статистического управления количество иностранных гостей в гостиницах было зарегистрировано на 98,4% меньше обычного. В июне и июле ситуация немного улучшилась, но количество туристов, приехавших сюда из других стран, все равно было на 38,5% меньше, чем годом ранее.

Однако Covid-19 распространяется с новой силой - все больше и больше стран попадают в так называемый красный список, что фактически означает новый простой для этого бизнеса. Пустые улицы, кафе и отели Старой Риги - неотъемлемая часть этой осени. Но остановились и туроператоры и агентства, которые привозили в Латвию иностранных гостей, - отмечает совладелец и генеральный директор компании Balticvision Riga Эрик Лингеберзиньш.

Пособия по простою, которые были доступны до середины лета, теперь заменены субсидиями для туристических предприятий в размере 30% от взносов на социальное страхование за прошлый год. По данным Латвийского агентства инвестиций и развития, на сегодняшний день таким образом было выделено почти 10 миллионов евро. Однако эта программа завершится в декабре, и другой поддержки Министерство финансов не обещает.

Такое положение в отрасли вызывает недоумение. "Я подозреваю, что не все мы сможем стать ИТ-специалистами или создавать новые технологии, как от нас ожидают", - говорит Э. Лингеберзиньш.

C середины марта, когда была объявлена чрезвычайная ситуация и закрыты границы, в качестве безработных зарегистрировались четыре с половиной тысячи сотрудников сферы туризма. В основном повара, официанты, бармены, а также горничные, администраторы отелей и туроператоры.

Работники туризма по-прежнему надеются, что правительство создаст возможности для поддержки отрасли, потому что несправедливо, что за борьбу с Covid-19 должна платить только одна сфера. "Я также хотел бы услышать от кого-нибудь из министров, что наш успех на самом деле связан с тем, что одна отрасль в настоящее время практически разрушена. Мы ожидаем четкого решения, как двигаться дальше", - говорит Э. Лингеберзиньш.

Советник министра финансов Интс Далдерис повторяет слова министра Яниса Рейрса о том, что другие налогоплательщики не смогут содержать неработающий сектор. Это означает убытки не только для предпринимателей и работников отрасли, но и для государства - оборот туристической индустрии пока составляет 4% от валового внутреннего продукта, что в денежном эквиваленте составляет около миллиарда евро.

"Мы постараемся поддержать компании из других отраслей. У нас действительно есть большой финансовый потенциал для поддержки из общеевропейских фондов как экспортно-ориентированных компаний, работающих в различных секторах, так и высокотехнологичных компаний. Затем за счет этих средств мы постараемся восполнить этот бюджетный дефицит, за счет повышения производительности", - отметил И. Далдерис.

Правительство также возлагает надежды на местный туризм. Однако цифры не дают оснований для большого оптимизма. В июле латвийцы действительно стали больше путешествовать - в гостиницах проживали почти на 2% больше местных жителей, чем годом ранее. Однако вместе с уходом иностранных гостей показатели все равно упали на 25%. И это с литовцами и эстонцами, которые тоже стали больше к нам приезжать в конце лета. Но теперь, когда лопнул балтийский пузырь, их будет не так много.

Хотя Министерству экономики было поручено искать решение, оно отмечает - необходимо принимать во внимание реальность. Заместитель государственного секретаря Раймондс Алексеенко высказывает мнение, что государство не сможет содержать целую отрасль на протяжении двух-трех лет. Часть денег, которая останется от различных мер поддержки в этом году, может быть направлена ​​туристическим компаниям в конце года, но еще предстоит подумать, как наиболее правильно это сделать. В министерстве указывают, что выход ищут во всей Европе и одно из предложений, например, заменить самоизоляцию на тесты.

Впрочем, это противоречит позиции Центра профилактики и контроля заболеваний, в котором напоминают, что большая часть случаев в Латвии завозные.