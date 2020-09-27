Будет ли миллиардная отрасль вычеркнута из экономики Латвии?

Финансовая поддержка индустрии туризма, которая была разрушена кризисом из-за Covid-19, закончится в конце этого года. Некоторые компании и отели уже закрылись, но те, кто остался, все еще надеются, что смогут продержаться хотя бы до следующей весны. Однако ответственные министерства, от которых отрасль ждет поддержки, все более открыто рекомендует просто переквалифицироваться. Дополнительных денег больше не будет.
Между тем потери в отрасли огромны. В апреле этот бизнес практически остановился - по данным Центрального статистического управления количество иностранных гостей в гостиницах было зарегистрировано на 98,4% меньше обычного. В июне и июле ситуация немного улучшилась, но количество туристов, приехавших сюда из других стран, все равно было на 38,5% меньше, чем годом ранее.
Однако Covid-19 распространяется с новой силой - все больше и больше стран попадают в так называемый красный список, что фактически означает новый простой для этого бизнеса. Пустые улицы, кафе и отели Старой Риги - неотъемлемая часть этой осени. Но остановились и туроператоры и агентства, которые привозили в Латвию иностранных гостей, - отмечает совладелец и генеральный директор компании Balticvision Riga Эрик Лингеберзиньш.
Пособия по простою, которые были доступны до середины лета, теперь заменены субсидиями для туристических предприятий в размере 30% от взносов на социальное страхование за прошлый год. По данным Латвийского агентства инвестиций и развития, на сегодняшний день таким образом было выделено почти 10 миллионов евро. Однако эта программа завершится в декабре, и другой поддержки Министерство финансов не обещает.
Такое положение в отрасли вызывает недоумение. "Я подозреваю, что не все мы сможем стать ИТ-специалистами или создавать новые технологии, как от нас ожидают", - говорит Э. Лингеберзиньш.
C середины марта, когда была объявлена чрезвычайная ситуация и закрыты границы, в качестве безработных зарегистрировались четыре с половиной тысячи сотрудников сферы туризма. В основном повара, официанты, бармены, а также горничные, администраторы отелей и туроператоры.
Работники туризма по-прежнему надеются, что правительство создаст возможности для поддержки отрасли, потому что несправедливо, что за борьбу с Covid-19 должна платить только одна сфера. "Я также хотел бы услышать от кого-нибудь из министров, что наш успех на самом деле связан с тем, что одна отрасль в настоящее время практически разрушена. Мы ожидаем четкого решения, как двигаться дальше", - говорит Э. Лингеберзиньш.
Советник министра финансов Интс Далдерис повторяет слова министра Яниса Рейрса о том, что другие налогоплательщики не смогут содержать неработающий сектор. Это означает убытки не только для предпринимателей и работников отрасли, но и для государства - оборот туристической индустрии пока составляет 4% от валового внутреннего продукта, что в денежном эквиваленте составляет около миллиарда евро.
"Мы постараемся поддержать компании из других отраслей. У нас действительно есть большой финансовый потенциал для поддержки из общеевропейских фондов как экспортно-ориентированных компаний, работающих в различных секторах, так и высокотехнологичных компаний. Затем за счет этих средств мы постараемся восполнить этот бюджетный дефицит, за счет повышения производительности", - отметил И. Далдерис.
Правительство также возлагает надежды на местный туризм. Однако цифры не дают оснований для большого оптимизма. В июле латвийцы действительно стали больше путешествовать - в гостиницах проживали почти на 2% больше местных жителей, чем годом ранее. Однако вместе с уходом иностранных гостей показатели все равно упали на 25%. И это с литовцами и эстонцами, которые тоже стали больше к нам приезжать в конце лета. Но теперь, когда лопнул балтийский пузырь, их будет не так много.
Хотя Министерству экономики было поручено искать решение, оно отмечает - необходимо принимать во внимание реальность. Заместитель государственного секретаря Раймондс Алексеенко высказывает мнение, что государство не сможет содержать целую отрасль на протяжении двух-трех лет. Часть денег, которая останется от различных мер поддержки в этом году, может быть направлена туристическим компаниям в конце года, но еще предстоит подумать, как наиболее правильно это сделать. В министерстве указывают, что выход ищут во всей Европе и одно из предложений, например, заменить самоизоляцию на тесты.
Впрочем, это противоречит позиции Центра профилактики и контроля заболеваний, в котором напоминают, что большая часть случаев в Латвии завозные.
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