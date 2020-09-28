Новый законопроект: оборудовать все новые АЗС пунктами зарядки электромобилей

Цель законопроекта - содействовать обороту транспортной энергии, безопасной для здоровья людей и окружающей среды, развивать инфраструктуру по обеспечению альтернативной энергией.

Предложение предусматривает, что при строительстве новых и перестройке действующих АЗС нужно будет оборудовать пункт зарядки электромобилей, как и при строительстве автостоянок при новых общественных зданиях и многоквартирных жилых домах.

Города с численностью населения больше 20 000 с 2030 года должны обеспечивать использование альтернативной энергии на 50% транспортных средств, говорится в законопроекте.