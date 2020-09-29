Видео ⟩ Как быстро и легко отделить яичные желтки от белков?

Множество рецептов включают в себя отделение желтка от белка. Не секрет, что это утомительный процесс. Как его облегчить?
Конечно, кто же не знает классический метод отделения желтка от белка: разбить яйцо и переносить желток из одной половинки скорлупы в другую, пока не уйдет белок. Однако у этого способа есть два недостатка - в белок может попасть скорлупа, а иногда бывают ситуации, когда при разбивании яйца желток повреждается и попадает в уже отделившийся белок.
Но есть еще одна техника. Возможно, кому-то она уже известна, а для кого-то станет открытием. Для этого понадобится бутылка.
Процесс чрезвычайно прост: разбить яйца в миску, а затем взять пустую бутылку, легонько на нее нажать и засосать желтки.
Не совсем понятно, как это? Тогда смотрите, как выглядит этот процесс тут:
@davidparody1
Remove egg yolk with water bottle trick ##fyp ##cookinghacks ##foryou♬ Roscoes - ZaeHD & CEO
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