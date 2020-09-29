Видео ⟩ Как быстро и легко отделить яичные желтки от белков?

Конечно, кто же не знает классический метод отделения желтка от белка: разбить яйцо и переносить желток из одной половинки скорлупы в другую, пока не уйдет белок. Однако у этого способа есть два недостатка - в белок может попасть скорлупа, а иногда бывают ситуации, когда при разбивании яйца желток повреждается и попадает в уже отделившийся белок.

Но есть еще одна техника. Возможно, кому-то она уже известна, а для кого-то станет открытием. Для этого понадобится бутылка.

Процесс чрезвычайно прост: разбить яйца в миску, а затем взять пустую бутылку, легонько на нее нажать и засосать желтки.

Не совсем понятно, как это? Тогда смотрите, как выглядит этот процесс тут: