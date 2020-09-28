Шуплинска призвала школы перейти на частично удаленное обучение

Она пояснила, что удаленный процесс учебы можно было бы ввести попеременно по дням или неделям, отметив при этом, что такую возможность стоит оценить крупнейшим школам.

Модель В министр призвала ввести не только в школах Риги, а во всех.

"Призываю все школы обдумать, как должны и должны ли вообще в этом время проходить внешкольные мероприятия, соревнования, или мероприятия, не являющиеся составляющей частью школьного времени", 2

- отметила Шуплинска.

Как сообщалось в пятницу, случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в 12 образовательных учреждениях Латвии - семи школах, трех детских садах и двух университетах.

По информации SPKC, на данный момент в этих семи школах выявлено 14 случаев Covid-19, а в трех дошкольных образовательных учреждениях - три. Между тем с двумя университетами связано в общей сложности четыре случая Covid-19.

В двух школах выявлено более одного случая заражения, а в остальных пяти - по одному случаю.

Работа SPKC продолжается во всех учебных заведениях. В то же время ведется работа с контактными лицами, общее количество которых, включая образовательные учреждения, на данный момент составляет около 800 человек. Центр сообщает, что этот показатель приближается к пику распространенности Covid-19, который был зафиксирован весной. В то время в списке SPKC было более тысячи контактов.

Однако, как напоминает SPKC, статус контактного лица не означает, что человек обязательно заразится Covid-19.

Ранее Министерство образования и науки разработало три модели учебного процесса. Модель В, о которой сказала Шуплинска - смешанная, она предусматривает частично удаленное обучение, если школа не способна обеспечить все требования эпидемиологической безопасности. Но и в этом случае 1-6-е классы являются исключением, так как учеба проходит только очно. В 7-12-х классах удаленно может протекать до 60% учебного процесса.