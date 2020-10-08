Чт, 8.10.2020
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Владимир Путин, президент России

Назван претендент на должность начальника IUB

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На должность начальника Бюро по надзору за закупками (IUB) выдвинут директор юридического департамента Минфина Артис Лапиньш, сообщили в министерстве.

Министр финансов Янис Рейрс, рассмотрев кандидатуру Лапиньша, считает целесообразным его перевод на должность руководителя бюро.

Планируется, что вопрос о назначении Лапиньша Кабинет министров рассмотрит на ближайшем заседании, а в должность он вступит 20 октября.

Лапиньш ранее уже работал в IUB, а до 1 октября исполнял обязанности заместителя руководителя временной администрации Риги.

Минфин отмечает, что кандидат в руководители IUB имеет хорошие навыки руководства и опыт практической работы по организации процессов и управлению человеческими ресурсами, а также в решении стратегических вопросов.

Прежняя руководитель IUB Даце Гайле с 12 октября станет руководителем администрации Министерства экономики.

IUB является подведомственным Минфину учреждением, которое занимается надзором за процессом закупок.

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