Назван претендент на должность начальника IUB

Министр финансов Янис Рейрс, рассмотрев кандидатуру Лапиньша, считает целесообразным его перевод на должность руководителя бюро.

Планируется, что вопрос о назначении Лапиньша Кабинет министров рассмотрит на ближайшем заседании, а в должность он вступит 20 октября.

Лапиньш ранее уже работал в IUB, а до 1 октября исполнял обязанности заместителя руководителя временной администрации Риги.

Минфин отмечает, что кандидат в руководители IUB имеет хорошие навыки руководства и опыт практической работы по организации процессов и управлению человеческими ресурсами, а также в решении стратегических вопросов.

Прежняя руководитель IUB Даце Гайле с 12 октября станет руководителем администрации Министерства экономики.