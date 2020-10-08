Назван претендент на должность начальника IUB

На должность начальника Бюро по надзору за закупками (IUB) выдвинут директор юридического департамента Минфина Артис Лапиньш, сообщили в министерстве.
Министр финансов Янис Рейрс, рассмотрев кандидатуру Лапиньша, считает целесообразным его перевод на должность руководителя бюро.
Планируется, что вопрос о назначении Лапиньша Кабинет министров рассмотрит на ближайшем заседании, а в должность он вступит 20 октября.
Лапиньш ранее уже работал в IUB, а до 1 октября исполнял обязанности заместителя руководителя временной администрации Риги.
Минфин отмечает, что кандидат в руководители IUB имеет хорошие навыки руководства и опыт практической работы по организации процессов и управлению человеческими ресурсами, а также в решении стратегических вопросов.
Прежняя руководитель IUB Даце Гайле с 12 октября станет руководителем администрации Министерства экономики.
IUB является подведомственным Минфину учреждением, которое занимается надзором за процессом закупок.