Лукашенко заявил, что дал Тихановской денег и помог вывезти ее в Литву

"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в начале уличных акций в Беларуси их участники добивались сакральной жертвы. "Ею могла стать экс-кандидат в президенты Тихановская, однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву", - цитирует агентство заявление Лукашенко.

По словам Лукашенко, для предотвращения нападения на штаб Тихановской он поручил "снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб так называемой оппозиции". "Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб", - передает "Дождь".

На следующий день Тихановская, по его словам, позвонила главе МВД и попросила вывезти ее из Беларуси. "В целом просьба была одна: "Я хочу уехать из Беларуси - будет беда". Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию - с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, из госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - передает "Белта" слова Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уже два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская через два дня после выборов уехала в Литву. Тогда она заявила, что приняла решение уехать самостоятельно.