Зимой автомобили начнут "кушать" больше топлива. И вот почему

Правда в том, что так будет происходить недолго. Множество лет в Европе использовалась система определения расхода топлива NEDC, которая сегодня мало имеет общего с реальностью. Она стала рассыпаться после так называемого скандала в 2015 году вокруг Volkswagen, который в итоге прозвали "дизельгейтом". Тогда законодатели и задались целью создать новую, более точную систему определения.

Новая система получила название WLTP (англ. - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Она больше соответствует реальным условиям, по которым измеряется как расход топлива, так и уровень выбросов CO2. А поскольку условия теста по системе WLTP максимально приближены к условиям реального вождения, то в результате уровень как выбросов углекислого газа, так и сам расход оказался выше, чем по шкале предыдущей системы NEDC.

Что это означает для покупателей автомобилей?

А то, что уже с 1 января 2021 года все автомобили, которые продаются в Европейском Союзе, будут оцениваться по методике WLTP.

И это напрямую повлияет на декларируемый расход топлива. В результате 99% всех транспортных средств "вдруг" и "неожиданно" окажутся менее экономными. У производителей не будет иных возможностей, а в технической документации придется указывать расход топлива не по старой системе NEDC, а по новой методике WLTP.

ФОТО: Wikimedia Commons

Некоторые производители (Peugeot или Volkswagen) уже сегодня в документации своих моделей указывают расход топлива по методике WLTP. Однако большинство участников рынка, например, BMW или Mercedes-Benz, уклоняются от этого по элементарным соображениям. Попросту их продукция станет для покупателей менее привлекательной.

Адаптировались к автомобилям и водителям

Методика тестирования системы NEDC устарела ещё и из-за того, что сегодня автомобили стали мощнее и динамичнее, а вождение – агрессивнее. Старая методика базировалась на стиле вождения, когда разгон был неспешным, торможение осторожным, а остановок и ускорений было совсем не много.

Сегодня большинство водителей ведут себя совершенно иначе, нежели 30 лет назад: они часто разгоняются, едут намного быстрее, очень часто нарушают разрешённый скоростной режим, а постоянные дорожные заторы заставляют чаще останавливаться и снова ускоряться. Методика NEDC этого не учитывала.

Кое-каким производителям удалось перехитрить систему тестирования – они "заставили" блоки автомобиля опознавать NEDC. А когда тестирование опознавалось, компьютер автомобиля автоматически переключался на экономичный, хотя и не такой динамичный, какой желал бы хозяин авто, но экологический режим. Различные контролирующие организации такое программное обеспечение обнаружили в различных моделях Fiat, Hyundai, Volkswagen и других производителях.

Но как только покинув исследовательский стенд, программа управления автомобиля возвращалась в обычный режим, и машина сразу же становилась более динамичной, правда начинала использовать гораздо больше топлива и загрязнять окружающую среду. Иногда и в десять раз больше заявленного.

Показатели расхода топлива и загрязнения изменились