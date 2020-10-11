Зимой автомобили начнут "кушать" больше топлива. И вот почему

Выбирая новый автомобиль, покупатель всегда обращает внимание на строчку о расходе топлива. Это помогает сравнить модели разных производителей, однако на самом деле с реальностью эти данные не имеют ничего общего: только во время экономного, буквально в режиме "пенсионного" стиля вождения можно добиться похожего расхода топлива, который официально указывает производитель. Почему так происходит?
Правда в том, что так будет происходить недолго. Множество лет в Европе использовалась система определения расхода топлива NEDC, которая сегодня мало имеет общего с реальностью. Она стала рассыпаться после так называемого скандала в 2015 году вокруг Volkswagen, который в итоге прозвали "дизельгейтом". Тогда законодатели и задались целью создать новую, более точную систему определения.
Новая система получила название WLTP (англ. - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Она больше соответствует реальным условиям, по которым измеряется как расход топлива, так и уровень выбросов CO2. А поскольку условия теста по системе WLTP максимально приближены к условиям реального вождения, то в результате уровень как выбросов углекислого газа, так и сам расход оказался выше, чем по шкале предыдущей системы NEDC.
Что это означает для покупателей автомобилей?
И это напрямую повлияет на декларируемый расход топлива. В результате 99% всех транспортных средств "вдруг" и "неожиданно" окажутся менее экономными. У производителей не будет иных возможностей, а в технической документации придется указывать расход топлива не по старой системе NEDC, а по новой методике WLTP.
Некоторые производители (Peugeot или Volkswagen) уже сегодня в документации своих моделей указывают расход топлива по методике WLTP. Однако большинство участников рынка, например, BMW или Mercedes-Benz, уклоняются от этого по элементарным соображениям. Попросту их продукция станет для покупателей менее привлекательной.
Адаптировались к автомобилям и водителям
Методика тестирования системы NEDC устарела ещё и из-за того, что сегодня автомобили стали мощнее и динамичнее, а вождение – агрессивнее. Старая методика базировалась на стиле вождения, когда разгон был неспешным, торможение осторожным, а остановок и ускорений было совсем не много.
Сегодня большинство водителей ведут себя совершенно иначе, нежели 30 лет назад: они часто разгоняются, едут намного быстрее, очень часто нарушают разрешённый скоростной режим, а постоянные дорожные заторы заставляют чаще останавливаться и снова ускоряться. Методика NEDC этого не учитывала.
Кое-каким производителям удалось перехитрить систему тестирования – они "заставили" блоки автомобиля опознавать NEDC. А когда тестирование опознавалось, компьютер автомобиля автоматически переключался на экономичный, хотя и не такой динамичный, какой желал бы хозяин авто, но экологический режим. Различные контролирующие организации такое программное обеспечение обнаружили в различных моделях Fiat, Hyundai, Volkswagen и других производителях.
Но как только покинув исследовательский стенд, программа управления автомобиля возвращалась в обычный режим, и машина сразу же становилась более динамичной, правда начинала использовать гораздо больше топлива и загрязнять окружающую среду. Иногда и в десять раз больше заявленного.
Показатели расхода топлива и загрязнения изменились
Методика WLTP больше соответствует сегодняшним условиям эксплуатации, поскольку она имитирует современный стиль большинства водителей. Единственная похожая черта обеих методик – все автомобили тестируются в лабораторных условиях, однако отличий намного больше.
Согласно методики WLTP измерения длятся 30 минут (в системе NEDC 20 минут), средняя скорость достигает 46,5 км/ч (34 км/ч), максимальная скорость – 131 км/ч (120 км/ч), преодоленное расстояние 23,25 км (11 км). В методике WLTP предусмотрено больше остановок, чем по системе NEDC.
Частые остановки позволяют лучше оценить такие системы в автомобиле, как Start & Stop, которые сегодня установлены в большинстве моделей таких марок, как Audi, BMW или Peugeot.
К тому же, видны четыре фазы динамики, во время которых 52% времени автомобиль проезжает в городских условиях, а 48% в загородном режиме. В тестах NEDC было только две фазы, из которых 66% приходилось на город, а 34% на загородные поездки.
Все эти изменения естественным образом повлияли на расход топлива и выбросы CO2. И тут нет секретов: увеличивается скорость, увеличивается и сопротивление воздуха, а интенсивный разбег увеличивает инерцию. Это значительно повлияло на изменение декларируемого среднего расхода топлива автомобилей. Например, расход топлива Nissan Qashqai с 5,3 литров на 100 км вырос до 6,9 литров, а у Mercedes-Benz C300 4MATIC с 7,2 до 8,7 литров на 100 км.
Некоторые производители могут похвастаться результатами получше. Например, Peugeot 308 со 100 л/с под капотом BlueHDI, изменил данные всего чуть-чуть – с 3,7 до 4,4 на 100 км. Такие же действительно очень хорошие результаты продемонстрировали автомобили для нерядового покупателя. Средний расход топлива Mercedes-AMG C 63 S по NEDC составил 10,8/100 км, а при методике WLTP показатель увеличился всего до 11,2. Не остались в стороне и электромобили с гибридами. Их заявленные мощности придется снизить на 10-20%.