Исследование: Латвия хорошо адаптируется к экономической ситуации во время кризиса Covid-19

Из-за кризиса Covid-19 валовой внутренний продукт Латвии во втором квартале этого года снизился на 9,6%, в то время как в Испании он упал на 22,1%, а во Франции - на 19% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В то же время чувствительность Латвию к потенциальному экономическому воздействию "Covid-19" высока.

Латвия соответствует среднему показателю возможностей здравоохранения по 27 странам-членам ЕС, обеспечивая в отделениях интенсивной терапии 9,7 койки на 100 тыс. жителей. По этому показателю лидирует Германия с 29,2 койки на 100 тыс. человек, а самый слабый результат показывает Португалия с 4,2 койки на 100 тыс. жителей.

В целом Латвия, Литва и другие страны Восточной Европы, а также некоторые южные регионы Италии, Алгарве и Алентежу в Португалии, а также Греция по-прежнему остаются наименее затронутыми вирусом территориями.

В то же время, согласно опросу, проведенному по заказу комитета компанией Kantar, в сентябре этого года местным и региональным лидерам доверяли 47% жителей Латвии. Доверие латвийским политикам высказали 35% респондентов, а лидерам ЕС - 57%.

В категории социальной устойчивости среди 27 стран ЕС Латвия заняла 19-е место по доле сотрудников, которые из-за Covid-19 начали работать удаленно (31,6%), этот показатель намного ниже, чем в среднем по ЕС. Из-за мер по ограничению распространения Covid-19 доля потенциально находящихся под угрозой рабочих мест в Латвии довольно высока и колеблется от 30% до 35%.