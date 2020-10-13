Гибридные автомобили: самозаряжающиеся, "мягкие" и заряжаемые из сети - в чем разница?

А польза от этого - очевидная, однако подобные автомобили разделяются на несколько типов: самозаряжающиеся, так называемые "мягкие" и заряжаемые из сети. Чем они различаются?

Гибридные автомобили - словно промежуточный и компромиссный вариант между транспортными средствами на двигателях внутреннего сгорания и электрокарами. Множество людей сегодня уже не удовлетворяют машины "на бензине" или "дизеле" из-за вредных выхлопов, но и электромобили многих отпугивают: слишком много непрактичного. Поэтому все больше людей останавливают свой выбор на гибридах. Однако они друг от друга значительно отличаются: как в вопросах практичности, так и преимуществами электропривода.

Начало гибридов два десятилетия назад

Первые самые обычные гибриды появились на улицах еще в конце прошлого века, когда в 1997 году была представлена Toyota Prius. В этой модели двигатель внутреннего сгорания работает вместе с электромотором, который питается от аккумулятора небольшой емкости. Роль электродвигателя здесь довольно велика - он помогает бензиновому двигателю работать с постоянной скоростью и часто действует в одиночку при начале движения или во время ускорения, когда требуется больше всего энергии.

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Аккумулятор этого гибрида заряжается самостоятельно и использует для этого энергию торможения или мощности двигателя во время движения. При этом бензиновый двигатель и электромотор переключаются между собой незаметно, так что использование такого автомобиля ничем не отличается от обычных.

Такой тип гибридов самый популярный среди всех: например, каждую модель в линейке Lexus можно купить с гибридным приводом. От компактного CT, до репрезентативного седана LS. Практически у всех моделей Toyota также есть собственные гибриды. От компактного Yaris, до просторного внедорожника RAV4.

Toyota в целом является родоначальником этой технологии – еще в прошлом десятилетии, когда Prius удивлял рекордами продаж, другие производители робко присматривались к территории рынка гибридов. Сегодня ситуация совершенно иная: всевозможные типы гибридных автомобилей в наличии практически каждого производителя. Чаще всего даже больше, чем по одному.

Технология MiHV работает незаметно

Другой тип, пожалуй, наименее заметный на рынке, так называемые "мягкие гибриды" (mild hybrid или MiHV) – такие системы используют Audi, Suzuki, Volkswagen и некоторые другие производители.

Оборудованные такими системами автомобили ускоряются, используя топливо, а электрический стартер-генератор обеспечивает работу только определенных операций и агрегатов: помогает завести двигатель, позволяет ему не работать при торможении и остановках в дорожных заторах или во время движения с постоянной скоростью. Эта гибридная система обеспечивает электричеством и такие устройства, как климат-контроль или мультимедийную систему. Кроме того, снижает общую нагрузку на двигатель внутреннего сгорания.