Гибридные автомобили: самозаряжающиеся, "мягкие" и заряжаемые из сети - в чем разница?

Первый гибридный автомобиль дебютировал на рынке в конце прошлого столетия, всего лишь двадцать лет назад. Но несмотря на такую совсем короткую историю, технологии быстро развивались, а сегодня практически не существует таких автопроизводителей, которые не представили на рынке собственные гибридные разработки.
А польза от этого - очевидная, однако подобные автомобили разделяются на несколько типов: самозаряжающиеся, так называемые "мягкие" и заряжаемые из сети. Чем они различаются?
Гибридные автомобили - словно промежуточный и компромиссный вариант между транспортными средствами на двигателях внутреннего сгорания и электрокарами. Множество людей сегодня уже не удовлетворяют машины "на бензине" или "дизеле" из-за вредных выхлопов, но и электромобили многих отпугивают: слишком много непрактичного. Поэтому все больше людей останавливают свой выбор на гибридах. Однако они друг от друга значительно отличаются: как в вопросах практичности, так и преимуществами электропривода.
Начало гибридов два десятилетия назад
Первые самые обычные гибриды появились на улицах еще в конце прошлого века, когда в 1997 году была представлена Toyota Prius. В этой модели двигатель внутреннего сгорания работает вместе с электромотором, который питается от аккумулятора небольшой емкости. Роль электродвигателя здесь довольно велика - он помогает бензиновому двигателю работать с постоянной скоростью и часто действует в одиночку при начале движения или во время ускорения, когда требуется больше всего энергии.
Аккумулятор этого гибрида заряжается самостоятельно и использует для этого энергию торможения или мощности двигателя во время движения. При этом бензиновый двигатель и электромотор переключаются между собой незаметно, так что использование такого автомобиля ничем не отличается от обычных.
Такой тип гибридов самый популярный среди всех: например, каждую модель в линейке Lexus можно купить с гибридным приводом. От компактного CT, до репрезентативного седана LS. Практически у всех моделей Toyota также есть собственные гибриды. От компактного Yaris, до просторного внедорожника RAV4.
Toyota в целом является родоначальником этой технологии – еще в прошлом десятилетии, когда Prius удивлял рекордами продаж, другие производители робко присматривались к территории рынка гибридов. Сегодня ситуация совершенно иная: всевозможные типы гибридных автомобилей в наличии практически каждого производителя. Чаще всего даже больше, чем по одному.
Технология MiHV работает незаметно
Другой тип, пожалуй, наименее заметный на рынке, так называемые "мягкие гибриды" (mild hybrid или MiHV) – такие системы используют Audi, Suzuki, Volkswagen и некоторые другие производители.
Оборудованные такими системами автомобили ускоряются, используя топливо, а электрический стартер-генератор обеспечивает работу только определенных операций и агрегатов: помогает завести двигатель, позволяет ему не работать при торможении и остановках в дорожных заторах или во время движения с постоянной скоростью. Эта гибридная система обеспечивает электричеством и такие устройства, как климат-контроль или мультимедийную систему. Кроме того, снижает общую нагрузку на двигатель внутреннего сгорания.
Автомобили с технологией MiHV не могут обеспечить разбег только за счет электроэнергии, а в связи с этим как расход топлива, так и углекислого газа минимально отличаются от моделей без этой системы. Зато это отражается на цене – другие типы гибридных автомобилей стоят значительно больше, чем бензиновые или дизельные модели аналогичных марок. С системой MiHV они стоят практически столько же.
Plug-in – почти электрокар
Технологически ближе всего к электромобилям находятся гибриды, которые заряжаются от сети. Этот тип называют PHEV или Plug-in Hybrids. От обычных моделей их можно отличить по двум крышкам заправочных баков: одна закрывает бензиновый или дизельный бак, другая – гнездо для электрозараядки.
Такие автомобили обычно предлагают, как дополнительную модификацию. Например, в Toyota RAV4 может быть установлен бензиновый двигатель, самозаряжающейся гибрид или модификация, с возможностью внешней зарядки (plug-in). Множество клиентов Mercedes-Benz также получили возможность выбирать желанную модель среди дизельной, бензиновой или версии с функцией plug-in.
В таких автомобилях отлично совмещаются лучшие особенности как электрокара, так и транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. Небольшое расстояние в городе, порядка 50 километров, можно преодолеть используя только электроэнергию, а на загородных трассах из соображений практичности используется двигатель внутреннего сгорания.
Емкий аккумулятор и достаточно мощные электродвигатели позволили в моделях plug-in обеспечить несколько режимов движения. Большинство моделей, используя только электроэнергию, могут разогнаться до скорости в 120 км/ч – этого достаточно, чтобы как можно больше использовать электроэнергию даже живя за городом.
Самое большое преимущество таких автомобилей, которое для Латвии пока что еще неактуальное, возможность попасть в зоны с ограниченным передвижением. В некоторых европейских крупных городах уже сегодня в центральные части запрещён въезд транспортных средств, которые выделяют углекислый газ. Разрешено передвижение только электромобилей или вот таких гибридов, поскольку они долгое время могут использовать только аккумулятор и их приравнивают к электрокарам. Не стоит удивляться, если такие зоны вскоре появятся и в центре Риги.
Аккумулятор PHEV можно зарядить из обычной сети за пару часов, однако для этого необходим собственный гараж или место для парковки, оборудованное такой зарядной станцией. Использовать общественные станции для заряда электрокаров собственники моделей с системой PHEV также могут, однако из-за особенностей оборудования гибридов зарядка аккумулятора длится достаточно долго: вряд ли кто захочет ждать час, чтобы автомобиль смог на электричестве проехать ещё полсотни километров.
Кроме того, основным недостатком plug-in является цена. Уже упомянутые ранее гибриды типа Mild стоят практически столько же, сколько их бензиновые или дизельные собратья, цена на самозаряжающиеся гибриды незначительно выше, а вот цена на plug-in от обычных автомобилей этой же марки и такого же типа отличается на 20-30%. Так что оценивая исключительно с экономической перспективы, привлекательность гибридов plug-in уменьшается.