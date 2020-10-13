Грузооборот латвийских портов с начала года уменьшился почти на 30%

Больше всего в этот период перевалено сыпучих грузов - 15,48 млн тонн (-41,4%), в том числе перевалка угля составила 3,031 млн тонн (-77,7%), зерна и продуктов из него - 3,848 млн тонн (+3,2%), щепы - 1,484 млн тонн (+8,1%), химических грузов - 1,424 млн тонн (-17,6%).

Перевалка наливных грузов в латвийских портах за девять месяцев этого года составила 8,8 млн тонн (-20,2%). Большую их часть составили нефтепродукты - 8,311 млн тонн (-19,9%).

Генеральных грузов перевалено 8,916 млн тонн (-8,9%), в том числе контейнерных - 3,479 млн тонн (-4,4%), лесоматериалов - 2,785 млн тонн (-15,5%), грузов ro-ro - 2,299 млн тонн (-9,8%).

Больше всего грузов за девять месяцев этого года перевалил Рижский порт - 17,598 млн тонн (-26,4%). Грузооборот Вентспилсского порта составил 9,639 млн тонн (-41,9%), Лиепайского порта - 4,686 млн тонн (-11,8%).

Среди малых портов Латвии самый большой грузооборот в этот период был в Скулте - 729 000 тонн (-6,1%). В Мерсрагсе перевалено 296 600 тонн грузов (-14,6%), в Салацгриве - 205 800 тонн (- 7,7%).

В целом малые порты в этом году за девять месяцев перевалили 1,273 млн тонн грузов, что на 10,2% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.