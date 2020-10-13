Вт, 13.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

МВФ прогнозирует для Латвии самый резкий экономический спад в Балтии

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В этом году в Латвии ожидается самый резкий экономический спад среди стран Балтии, а в следующем году - самый быстрый рост, свидетельствует осенний прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

В своем последнем обзоре перспектив мировой экономики ("World Economic Outlook") МВФ прогнозирует, что в этом году спад экономики Латвии составит 6%, что меньше, чем апрельский прогноз - 8,6%. В следующем году МВФ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на 5,2%, что также меньше прежнего прогноза в размере 8,3%.

По оценке МВФ, потребительские цены в Латвии в этом году вырастут на 0,6%, а в следующем году инфляция составит 1,8%.

Безработица в Латвии к концу этого года достигнет 9%, а в следующем году снизится до 8%.

Среди стран Балтии второго по величине сокращения ВВП в этом году МВФ ожидает в Эстонии - на 5,2%, а в следующем году ее экономика вырастет на 4,5%. В апреле МВФ прогнозировал, что в этом году ВВП Эстонии сократится на 7,5%.

Инфляция в Эстонии прогнозируется на уровне 0,2% в этом и 1,8% в следующем году.

МВФ ожидает, что уровень безработицы в Эстонии вырастет до 7,8% к концу этого года, а в следующем году упадет до 6,1%.

В Литве МВФ прогнозирует экономический спад в размере 1,8% в этом году и рост на 4,1% в следующем году. В апреле МВФ прогнозировал для Литвы экономический спад в размере 8,1% в этом году.

МВФ ожидает, что инфляция в Литве в этом и следующем году составит 1,3% и 1,7% соответственно, безработица к концу года достигнет 8,2%, а в следующем году упадет до 7,5%.

В целом по еврозоне МВФ прогнозирует падение ВВП на 8,3% в этом году и экономический рост на 5,2% в следующем году.

Согласно прогнозу МВФ, инфляция в еврозоне составит 0,4% в этом и 0,9% в следующем году. Безработица в еврозоне прогнозируется на уровне 8,9% в этом году и 9,1% в следующем году.

Для мировой экономики МВФ прогнозирует спад на 4,4% в этом году и рост на 5,2% в следующем году.

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