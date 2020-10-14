В торговом центре Sāga двери открывают первые магазины

В четверг в торговом центре Sāga свои двери откроет магазин товаров для дома Jysk, а в пятницу работу начнет торговец стройматериалами Būvniecības ABC, сообщает агентство LETA.
Остальные арендаторы начнут деятельность одновременно с праздником открытия торгового центра 10 ноября.
Как рассказал коммерческий директор Jysk Айнар Звирбулис, магазин станет первым крупнейшим концепт-магазином Jusk в Балтии.
Торговый центр Sāga тщательно следит за указаниями эпидемиологов. Девелопер планирует ввести дополнительные решения, которые позволят после полноценного открытия центра в ноябре и ожидаемом потоке покупателей обеспечить безопасное перемещение людей, например, следить за числом людей в магазине.
Напомним, общая площадь торгового центра составит 57 000 квадратных метров, в нем будет автостоянка на 2000 автомобилей.