Ср, 14.10.2020
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представитель Zemes īpašnieku ģilde о том, почему стояночные места у одного из домов в Риге вдруг стали платными

В торговом центре Sāga двери открывают первые магазины

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг в торговом центре Sāga свои двери откроет магазин товаров для дома Jysk, а в пятницу работу начнет торговец стройматериалами Būvniecības ABC, сообщает агентство LETA.

Остальные арендаторы начнут деятельность одновременно с праздником открытия торгового центра 10 ноября.

Как рассказал коммерческий директор Jysk Айнар Звирбулис, магазин станет первым крупнейшим концепт-магазином Jusk в Балтии. 

Торговый центр Sāga тщательно следит за указаниями эпидемиологов. Девелопер планирует ввести дополнительные решения, которые позволят после полноценного открытия центра в ноябре и ожидаемом потоке покупателей обеспечить безопасное перемещение людей, например, следить за числом людей в магазине.

Напомним, общая площадь торгового центра составит 57 000 квадратных метров, в нем будет автостоянка на 2000 автомобилей.

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