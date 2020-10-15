ЦСУ: быстрый рост цен на продукты в Латвии маловероятен

По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в сентябре уменьшились на 0,3% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с августом остались без изменений.

Падение цен в Латвии связано сейчас в основном с внешними факторами, и в еврозоне в целом в сентябре цены также уменьшились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Стремительное снижение цен на нефть, которое наблюдается с марта, является самым сильным фактором влияния на цены в Латвии. В сентябре по сравнению с прошлым годом цены на горючее и тепловую энергию в Латвии снизились соответственно на 11,6% и 11%, на газ для домохозяйств - на 11,9%.

В сентябре на 6,2% уменьшились цены на топливо и на 3% - цены на электричество.