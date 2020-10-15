ЦСУ: быстрый рост цен на продукты в Латвии маловероятен

Латвийская экономика восстановилась от первого шока из-за Covid-19 неожиданно быстро, но в динамике потребительских цен эти изменения пока не отразились, и в сентябре продолжалась небольшая дефляция.
По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в сентябре уменьшились на 0,3% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с августом остались без изменений.
Стремительное снижение цен на нефть, которое наблюдается с марта, является самым сильным фактором влияния на цены в Латвии. В сентябре по сравнению с прошлым годом цены на горючее и тепловую энергию в Латвии снизились соответственно на 11,6% и 11%, на газ для домохозяйств - на 11,9%.
Все эти факторы снизили уровень потребительских цен на 1,4%. Также цены на нефть и спад экономической активности отразились в стоимости продуктов питания - инфляция цен на продукты питания в Латвии уменьшилась с 4% в начале года до 2,3% в сентябре. Быстрый рост цен на продукты в Латвии маловероятен, несмотря на то, что мировые цены сейчас немного растут.