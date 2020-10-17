Налоговые льготы и помощь для первого взноса: идеи о том, как обновить автопарк Латвии

Природный газ и биометан в долгосрочной перспективе будут играть важную роль в грузовом и пассажирском транспорте, а также в городских перевозках, но содействие использованию альтернативных видов топлива требует инфраструктуры, фискальной и финансовой поддержки, а также пересмотра политики Европейского союза (ЕС). Такой вывод был сделан в ходе дискуссии АО Latvijas Gāze (LG) "Газ и транспорт. Мифы. Реальность. Преимущества".
Существенным аспектом дискуссии было достижение международных климатических целей при сохранении конкурентоспособности транспортных компаний и отсутствии дополнительной нагрузки на общество.
Текущий подход правовых актов ЕС не способствует снижению транспортных выбросов
Исполнительный директор Германской ассоциации газовых компаний Zukunft Erdgas д-р Тимм Келер проанализировал общую ситуацию в достижении целей в области транспорта и климата в Европе. Он пришел к выводу, что за последние 30 лет, с тех пор, как начался путь к климатической нейтральности в сфере транспорта, особенно автомобильного, объем выбросов не уменьшился.
"На наш взгляд, это свидетельствует о том, что действующая правовая база ЕС, направленная на сокращение выбросов CO2, является неполной", - сказал Келер.
В качестве одного из основных недостатков регулирования ЕС Келер указал концентрацию на выхлопах без учета общего следа CO2 от источника энергии - топлива - и транспортного средства, который охватывает весь производственный цикл. Это также относится к электромобилям, которые принято считать автомобилями с нулевым уровнем выбросов.
"Нам кажется, что сжатый природный газ (CNG) и биометан оказали бы сравнительно быстрое влияние на сокращение выбросов от автомобильного транспорта и, в долгосрочной перспективе, от других видов транспорта. Необходим всесторонний пересмотр нормативных актов ЕС по сокращению выбросов CO2, чтобы способствовать более широкому использованию альтернативных видов топлива", - сказал Келер.
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс также согласился с тем, что поставленные цели в области климата амбициозны, но политика ЕС в области транспорта, как правило, противоречива – не всегда принимаются во внимание аспекты, связанные с окружающей средой, или же не всегда доступно финансирование для реализации этой политики.
По его мнению, у транспорта на CNG в Латвии есть будущее в городах, где пассажиров перевозят на автобусах.
Линкайтс также выразил мнение, что с развитием инфраструктуры каршеринга автомобили, работающие на природном газе или биометане, могут стать доступными наряду с электромобилями.
О более широком использовании автомобилей, работающих на CNG и биометане, могут также думать те, кто выполняет регулярные перевозки в городских центрах или густонаселенных районах, поскольку двигатели, работающие на CNG и биометане, тише обычных двигателей, работающих на фоссильном топливе, и почти не выделяют мелкие частицы пыли.
Больше преимуществ в грузовом и пассажирском сегментах, но требуется инфраструктура для заправки CNG
Заместитель госсекретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Алда Озола рассказала, что до конца года страны-участницы должны договориться о повышении целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) на период до 2030 года. Европейская комиссия (ЕК) разработала объемную оценку влияния, предлагая шесть различных сценариев достижения значительного сокращения выбросов парниковых газов на уровне ЕС.
"Эксперты ЕК смоделировали, что доля природного газа в энергоресурсах, используемых в транспортном секторе, в 2030 году в ЕС будет в среднем всего около 3%, хотя эта доля может незначительно отличаться в каждом государстве. В то же время надо подчеркнуть, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе использование природного газа в транспортных средствах может сыграть большую роль как переходное решение, позволяя сокращать выбросы парниковых газов и двигаться к достижению климатических целей 2030 года", - пояснила Озола.
Со своей стороны председатель правления LG Айгар Калвитис и президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс возразили, что в определенных транспортных сегментах, таких как грузовые и пассажирские перевозки, альтернативные виды топлива, такие как CNG и биометан, будут долгосрочным решением, поскольку другие технологии все еще несоизмеримо дороги для латвийского рынка, и их использование приведет к неоправданному увеличению стоимости сопутствующих услуг.
"У природного газа есть ценовое преимущество, и парк автомобилей, работающих на CNG, однозначно может обеспечить экономию средств, но это не единственное, что будет мотивировать предпринимателей использовать альтернативное топливо.
Он подчеркнул, что в настоящее время Virši очень активно работает над тем, чтобы к концу этого года в Латвии было уже четыре станции заправки CNG, а в следующем году добавились еще как минимум три. В свою очередь LG начало предлагать предприятиям такую услугу, как размещение частных газозаправочных станций на их территории.
Необходим также фискальный и финансовый стимул
Эксперты были единодушны в том, что использованию более экологически чистых транспортных средств способствовала бы фискальная поддержка. Калвитис выразил удовлетворение тем, что разъяснительная работа LG была услышана, а именно, правительство поддержало предложение о снижении ставки акциза на природный газ, используемый в транспортных средствах, почти в пять раз. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сейме.
В то же время Кулбергс подчеркнул, что это первый шаг, а следующий шаг - добиться обновления латвийского автопарка, стимулируя при этом покупку более дружественных для окружающей среды автомобилей.
Я считаю, что эта проблема возникла как из-за налогового бремени, так из-за недоступности банковского финансирования. Поэтому, на наш взгляд, необходимо создать сегмент автомобилей с низким уровнем выбросов, который имеет специальные налоговые льготы и доступную финансовую поддержку для первого взноса", - пояснил Кулбергс.
По его мнению, в сегмент с низкими эмиссиями нужно включить автомобили с выбросами менее 115 г CO2 согласно NEDEC или 140 г согласно WLTP.
Это будут электрические и гибридные автомобили, а также более экологичные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, например, работающие на CNG и биогазе.
Применимые налоговые льготы для предприятий и физических лиц могли бы составить 80% предналога НДС плюс скидка с налога на эксплуатацию транспортного средства предприятия независимо от износа автомобиля и 100%-ная скидка с пошлины за эксплуатацию транспортного средства и регистрацию автомобиля.
В свою очередь ALTUM могло бы предоставлять финансовую поддержку с гарантией первого взноса, а также в Латвии может быть применен литовский опыт, то есть выдача купона на 1000 евро за утилизацию автомобиля старше десяти лет.
В панельной дискуссии "Газ и транспорт. Мифы. Реальность. Преимущества", которая состоялась 13 октября этого года и являлась частью международного традиционного Blue Corridor Rally 2020, приняли участие министр сообщения Латвийской Республики Талис Линкайтс, заместитель госсекретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Алда Озола, директор департамента рынка энергии и инфраструктуры Министерства экономики Эдийс Шайцанс, председатель правления LG Айгар Калвитис, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Андрис Лукстиньш, президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс и Исполнительный директор Германской ассоциации газовых компаний Zukunft Erdgas д-р Тимм Келер.
Что такое Blue Corridor Rally?
Blue Corridor Rally - это международное движение и традиция, которая в 2020 году состоялась уже в 14-й раз. Если обычно по этой дороге длиной в несколько тысяч километров проходила колонна автомобилей, работающих на природном газе, останавливаясь по пути в крупнейших городах и обсуждая текущие вопросы отрасли, то в этом году из-за Covid-19 ралли проходило виртуально.
Первоначально, в начале 2000-х годов, целью движения было изучить возможности и создать так называемые транспортные коридоры для транспортных средств, работающих на природном газе. Сейчас эта технология широко используется, но есть еще возможности для развития.
В современной Европе насчитывается более двух миллионов автомобилей, работающих на газе, более 3700 заправочных станций CNG и более 200 станций LPG. В настоящее время, учитывая текущий дискурс, основная цель Blue Corridor Rally состоит в том, чтобы выделить газ как альтернативное топливо, оказывающее положительное экологическое воздействие.
Организаторами Blue Corridor Rally как движения являются немецкая газовая компания Uniper, "Газпром" и немецкая газовая ассоциация Zukunft Erdgas. В нем участвуют крупнейшие газовые компании разных стран, в том числе Latvijas Gāze.