Налоговые льготы и помощь для первого взноса: идеи о том, как обновить автопарк Латвии

"Эксперты ЕК смоделировали, что доля природного газа в энергоресурсах, используемых в транспортном секторе, в 2030 году в ЕС будет в среднем всего около 3%, хотя эта доля может незначительно отличаться в каждом государстве. В то же время надо подчеркнуть, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе использование природного газа в транспортных средствах может сыграть большую роль как переходное решение, позволяя сокращать выбросы парниковых газов и двигаться к достижению климатических целей 2030 года", - пояснила Озола.

Со своей стороны председатель правления LG Айгар Калвитис и президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс возразили, что в определенных транспортных сегментах, таких как грузовые и пассажирские перевозки, альтернативные виды топлива, такие как CNG и биометан, будут долгосрочным решением, поскольку другие технологии все еще несоизмеримо дороги для латвийского рынка, и их использование приведет к неоправданному увеличению стоимости сопутствующих услуг.

"У природного газа есть ценовое преимущество, и парк автомобилей, работающих на CNG, однозначно может обеспечить экономию средств, но это не единственное, что будет мотивировать предпринимателей использовать альтернативное топливо.

Наличие заправочных станций еще важнее, чем расходы на эксплуатацию автомобиля. Так, чтобы предпринимателям это было удобно и выгодно", - сказал Калвитис.

Он подчеркнул, что в настоящее время Virši очень активно работает над тем, чтобы к концу этого года в Латвии было уже четыре станции заправки CNG, а в следующем году добавились еще как минимум три. В свою очередь LG начало предлагать предприятиям такую услугу, как размещение частных газозаправочных станций на их территории.

Необходим также фискальный и финансовый стимул

Эксперты были единодушны в том, что использованию более экологически чистых транспортных средств способствовала бы фискальная поддержка. Калвитис выразил удовлетворение тем, что разъяснительная работа LG была услышана, а именно, правительство поддержало предложение о снижении ставки акциза на природный газ, используемый в транспортных средствах, почти в пять раз. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сейме.

В то же время Кулбергс подчеркнул, что это первый шаг, а следующий шаг - добиться обновления латвийского автопарка, стимулируя при этом покупку более дружественных для окружающей среды автомобилей.

"В настоящее время 75% автомобилей в Латвии старше десяти лет, и за последние годы ситуация не улучшилась.

Я считаю, что эта проблема возникла как из-за налогового бремени, так из-за недоступности банковского финансирования. Поэтому, на наш взгляд, необходимо создать сегмент автомобилей с низким уровнем выбросов, который имеет специальные налоговые льготы и доступную финансовую поддержку для первого взноса", - пояснил Кулбергс.

По его мнению, в сегмент с низкими эмиссиями нужно включить автомобили с выбросами менее 115 г CO2 согласно NEDEC или 140 г согласно WLTP.