Пт, 16.10.2020
Несомненно, этих неверующих хотелось бы пригласить в больницу как добровольных помощников, так как у нас действительно не хватает людей. Конечно, господину Г можем предложить опцию работать в боксах без защитных средств. Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог
Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог

Федерация плавания: бассейны работают, их деятельность не ограничена

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Деятельность бассейнов не ограничена, они продолжают работу, заявила Латвийская федерация плавания, реагируя на многочисленные вопросы, поступившие после принятых правительством 13 октября поправок к правилам эпидемиологической безопасности.

Бассейны могут продолжать работу, обеспечивая меры предосторожности, подчеркнула федерация. Никакие ограничения не будут распространяться с 17 октября на индивидуальное посещение бассейнов.

В силе остается требование о том, что одному человеку в бассейне должно быть обеспечено не менее 6 кв. м площади водной поверхности, в бассейнах для рекреации - не менее 4 кв.м.

Продолжаются и занятия по обучению плаванию при условии, что в них участвует одна группа (класс).

С 17 ноября в бассейнах запрещены только тренировки и соревнования.

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