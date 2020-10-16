Пт, 16.10.2020
Я - врач-реаниматолог, и я скажу то, что знаю точно - несложно подышать 15 минут в маске, делая покупки в магазине, сложно дышать с пневмонией Covid-19. Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог
Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Найдена пропавшая женщина и новые вспышки Covid-19. Все, что вы могли пропустить 16 октября

Найдена пропавшая женщина и новые вспышки Covid-19. Все, что вы могли пропустить 16 октября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Пятница, 16 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки еще 148 случаев Covid-19, умерла женщина 34-х лет - у нее не было сопутствующих заболеваний
  • В Литве новый рекорд суточных случаев Covid-19 - 281, скончались двое. В Эстонии - 37 случаев​
  • Источник половины новых заражений в Латвии еще не известен, больше всего новых случаев - в Риге (в столице число зараженных растет быстрее, чем где-либо в Латвии)
  • Rīgas satiksme: в общественном транспорте маски используют 95% пассажиров
  • Новые вспышки Covid-19: в Вецпиебалге заболели больше 50 работников хора, в Резекне - три работника больницы, в Краславе из-за коронавируса введен карантин на швейном предприятии
  • ​Один больной заразил 109 человек. Двое из них скончались
  • ​Мужчина сдал анализ на Covid-19 и получил два разных результата. Возможная ошибка все равно загнала его на карантин
  • ​Более 60 случаев заражения Covid-19 выявили благодаря приложению ApturiCovid
  • ​Федерация плавания: бассейны работают, их деятельность не ограничена
  • ​Перевощиков: точность теста на Covid-19 зависит от момента проведения анализа, качества взятого материала и количества вируса в организме
  • ​Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из Финляндии, Греции, Кипра, Эстонии и Норвегии
  • ​В России за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19

Другие события дня:

  • Полиция нашла пропавшую вчера женщину. Ее годовалый ребенок мертв. Женщина задержана по подозрению в убийстве
  • В пожарах в Риге и Гробиньском крае погибли два человека
  • Как выяснилось, большую часть международной группировки по отмыванию денег составляли граждане Латвии
  • Во Франции чеченец обезглавили учителя истории после лекции с карикатурами на Мухаммеда
  • The Guardian: западные спецслужбы считают, ФСБ отравила Навального, но не собиралась его убивать
  • Мужчина, избивший в Эстонии до смерти старушку, просидит в тюрьме до 2035 года
  • Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск, а МВД в эфире пригрозило протестующим огнестрельным оружием
  • В Старой Риге за рулем каршерингового авто обнаружили 15-летнего парня
  • Ассоциация: из-за новых ограничений работу могут потерять 40% работников баров
  • Сейм передал на рассмотрение комиссиям бюджет 2021 года
  • Господдержка на уменьшение кризиса из-за Covid-19 составит в этом году 1,2 млрд евро
  • В сентябре возвращены 5 млн евро активов ликвидируемого ABLV Bank
  • В Латвии продажи новых автомобилей в этом году уменьшились на 28,4%
  • ЦСУ: в Латвии численность населения остается стабильной только в Рижском районе
  • "Как минимум 13 причин покинуть Сейм": Линда Лиепиня решила сложить полномочия депутата
  • В ночь на субботу ожидаются заморозки, но после нескольких холодных суток в вернутся теплые воздушные массы - повышение температуры ожидается с середины следующей недели
  • DeLorean DMC-12: по Латвии ездит один из самых известных автомобилей всех времен

Новости из мира знаменитостей:

  • Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке на голое тело. В Сети негодуют
  • Дмитрий Хрусталев рассказал о лишении прав и пьянстве: "Я - алкоголик. Я не виноват - это моя беда"
  • Телеведущий Карлис Стрейпс признался: "Быть геем - это не болезнь"
  • Мадара Репше выписана из больницы после тяжелой операции
  • Мать, бросившая ребенка на смерть, скандальный "ДАУ" и тихая Герда. В Риге проходит Международный кинофестиваль

Новости спорта:

  • Футболист сборной Латвии извинился за игру против Мальты
  • Игрок "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в "Спартаке"
  • Стал известен диагноз госпитализированной Медведевой - защемление нерва между двух позвонков в спине

Последние новости

НАВЕРХ
Back