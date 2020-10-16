Найдена пропавшая женщина и новые вспышки Covid-19. Все, что вы могли пропустить 16 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Пятница, 16 октября.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки еще 148 случаев Covid-19, умерла женщина 34-х лет - у нее не было сопутствующих заболеваний
- В Литве новый рекорд суточных случаев Covid-19 - 281, скончались двое. В Эстонии - 37 случаев
- Источник половины новых заражений в Латвии еще не известен, больше всего новых случаев - в Риге (в столице число зараженных растет быстрее, чем где-либо в Латвии)
- Rīgas satiksme: в общественном транспорте маски используют 95% пассажиров
- Новые вспышки Covid-19: в Вецпиебалге заболели больше 50 работников хора, в Резекне - три работника больницы, в Краславе из-за коронавируса введен карантин на швейном предприятии
- Один больной заразил 109 человек. Двое из них скончались
- Мужчина сдал анализ на Covid-19 и получил два разных результата. Возможная ошибка все равно загнала его на карантин
- Более 60 случаев заражения Covid-19 выявили благодаря приложению ApturiCovid
- Федерация плавания: бассейны работают, их деятельность не ограничена
- Перевощиков: точность теста на Covid-19 зависит от момента проведения анализа, качества взятого материала и количества вируса в организме
- Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из Финляндии, Греции, Кипра, Эстонии и Норвегии
- В России за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19
Другие события дня:
- Полиция нашла пропавшую вчера женщину. Ее годовалый ребенок мертв. Женщина задержана по подозрению в убийстве
- В пожарах в Риге и Гробиньском крае погибли два человека
- Как выяснилось, большую часть международной группировки по отмыванию денег составляли граждане Латвии
- Во Франции чеченец обезглавили учителя истории после лекции с карикатурами на Мухаммеда
- The Guardian: западные спецслужбы считают, ФСБ отравила Навального, но не собиралась его убивать
- Мужчина, избивший в Эстонии до смерти старушку, просидит в тюрьме до 2035 года
- Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск, а МВД в эфире пригрозило протестующим огнестрельным оружием
- В Старой Риге за рулем каршерингового авто обнаружили 15-летнего парня
- Ассоциация: из-за новых ограничений работу могут потерять 40% работников баров
- Сейм передал на рассмотрение комиссиям бюджет 2021 года
- Господдержка на уменьшение кризиса из-за Covid-19 составит в этом году 1,2 млрд евро
- В сентябре возвращены 5 млн евро активов ликвидируемого ABLV Bank
- В Латвии продажи новых автомобилей в этом году уменьшились на 28,4%
- ЦСУ: в Латвии численность населения остается стабильной только в Рижском районе
- "Как минимум 13 причин покинуть Сейм": Линда Лиепиня решила сложить полномочия депутата
- В ночь на субботу ожидаются заморозки, но после нескольких холодных суток в вернутся теплые воздушные массы - повышение температуры ожидается с середины следующей недели
- DeLorean DMC-12: по Латвии ездит один из самых известных автомобилей всех времен
Новости из мира знаменитостей:
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке на голое тело. В Сети негодуют
- Дмитрий Хрусталев рассказал о лишении прав и пьянстве: "Я - алкоголик. Я не виноват - это моя беда"
- Телеведущий Карлис Стрейпс признался: "Быть геем - это не болезнь"
- Мадара Репше выписана из больницы после тяжелой операции
- Мать, бросившая ребенка на смерть, скандальный "ДАУ" и тихая Герда. В Риге проходит Международный кинофестиваль
Новости спорта:
- Футболист сборной Латвии извинился за игру против Мальты
- Игрок "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в "Спартаке"
- Стал известен диагноз госпитализированной Медведевой - защемление нерва между двух позвонков в спине