Пока в Вильнюсе цены на топливо падают, в Риге цена на бензин растет

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллине, дешевле всего - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цены на 95-й бензин выросли на 0,9% - до 1,139 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась - 1,004 евро за литр.

В Вильнюсе цена 95-го бензина уменьшилась на 0,7% - до 1,066 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 1,9% до 0,896 евро за литр.

В Таллине цены не изменились - 95-й бензин стоил 1,229 евро за литр, дизельное топливо - 0,949 евро за литр.