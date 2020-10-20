В гостинице Екабпилса взорвался отопительный котел. Взрывом уничтожило пристройку

Так, после полуночи Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Межрупниеку в Екабпилсе, жители которой сообщили о громком шуме. На месте происшествия спасатели констатировали, что в радиусе 30 метров валяются детали металлической конструкции пристройки и отопительного котла. У находящегося по соседству общественного здания выбило два окна.

Людей среди обломков пожарные не нашли. Спасатели потушили оставшиеся детали отопительного котла и работу на месте происшествия закончили.

Исполнительный директор самоуправления Екабпилса Гунтар Гогулис рассказал, что на улице Межрупниеку расположены несколько производств, а также гостиница, в которой взрыв и произошел.

Гостиница Daugavkrasti подтвердила агентству LETA, что, несмотря на произошедшее, учреждение продолжает работу, так как повреждения нанесены только контейнеру, в котором отопительный котел находился.