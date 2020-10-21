Чт, 22.10.2020
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Кариньш: регулирование авторских гонораров будет улучшено

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Регулирование авторских гонораров будет улучшено, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Левитс сообщил журналистам, что одной из тем разговора с премьер-министром стали недостатки предложения о реформировании системы авторских гонораров.

Президент отметил, что во время встречи с представителями творческих объединений во вторник говорилось о том, что в планах изменений системы авторских гонораров есть "определенные ошибки и недочеты". В качестве примера Левитс привел тех лиц, которые должны будут платить ежемесячный социальный налог в размере 170 евро, независимо от полученного дохода.

Кариньш также признал, что выявил недочеты в новой системе авторских гонораров, поэтому партнеры по коалиции еще обсудят возможные изменения, а Сейму будет предложено уточнить законодательные изменения.

"Мы услышали творческое сообщество и решим этот вопрос на уровне коалиции", - сказал премьер.

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