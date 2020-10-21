Кариньш: регулирование авторских гонораров будет улучшено

Левитс сообщил журналистам, что одной из тем разговора с премьер-министром стали недостатки предложения о реформировании системы авторских гонораров.

Президент отметил, что во время встречи с представителями творческих объединений во вторник говорилось о том, что в планах изменений системы авторских гонораров есть "определенные ошибки и недочеты". В качестве примера Левитс привел тех лиц, которые должны будут платить ежемесячный социальный налог в размере 170 евро, независимо от полученного дохода.