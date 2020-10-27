Возможно, на зимнее время мы перешли в последний раз

В прошлое воскресенье Евросоюз перешел на так называемое зимнее время, стрелки часов были передвинуты на час назад. Очень возможно, что был последний раз, когда мы это делали, пишет Deutsche Welle.
Евросоюз решил прекратить практику смены времени, начиная с 2021 года, однако по поводу того, что делать дальше, ясности еще нет.
Утром в воскресенье европейцы получили один час, чтобы подольше поспать, так как в четыре часа ночи стрелки часов были переведены на час назад. Эта многолетняя традиция - сдвигать время, чтобы с утра получить один час дневного света.
Идея была следующей - перевести стрелки часов на час, что позволит максимально использовать время дневного света и сэкономить энергию. Однако эту аргументацию можно поставить под сомнение, да и стоит принять во внимание то, что нет доказательств экономической выгоды в такой практике. Но часы так и переводили дважды в год.
2021 год - конец практики перевода часов?
В течение последнего времени такая политика становить все менее популярной. Критики указывают, что смена времени негативно влияет на биоритмы людей и может привести к проблемам со здоровьем.
В 2018 году во всем Евросоюзе был проведен опрос, в котором большинство проголосовало за прекращение перевода часов, а еще год спустя Европарламент решил, что эта практика будет закончена в 2021 году.
Теперь все карты в руках правительств ЕС, которые должны будут принять решение или о продолжении перевода часов, или же о том, чтобы остаться в зимнем или летнем времени. Здесь и появляется главный вопрос, так как непонятно, какого времени страны хотели бы придерживаться - так называемого летнего времени или все же зимнего.
2021 год начнется через два месяца и неполную неделю. Однако плана, как действовать дальше, нет. Было ли прошлое воскресенье последним, когда мы переводили часы? Станет ли 28 марта последним разом, когда мы перейдем на летнее время? Это покажет только время.