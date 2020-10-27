Возможно, на зимнее время мы перешли в последний раз

Евросоюз решил прекратить практику смены времени, начиная с 2021 года, однако по поводу того, что делать дальше, ясности еще нет.

Утром в воскресенье европейцы получили один час, чтобы подольше поспать, так как в четыре часа ночи стрелки часов были переведены на час назад. Эта многолетняя традиция - сдвигать время, чтобы с утра получить один час дневного света.

В Евросоюзе эта "традиция" была введена в 1980 году, когда произошел глобальный нефтяной кризис. 7

Идея была следующей - перевести стрелки часов на час, что позволит максимально использовать время дневного света и сэкономить энергию. Однако эту аргументацию можно поставить под сомнение, да и стоит принять во внимание то, что нет доказательств экономической выгоды в такой практике. Но часы так и переводили дважды в год.

2021 год - конец практики перевода часов?

В течение последнего времени такая политика становить все менее популярной. Критики указывают, что смена времени негативно влияет на биоритмы людей и может привести к проблемам со здоровьем.

В 2018 году во всем Евросоюзе был проведен опрос, в котором большинство проголосовало за прекращение перевода часов, а еще год спустя Европарламент решил, что эта практика будет закончена в 2021 году.

Теперь все карты в руках правительств ЕС, которые должны будут принять решение или о продолжении перевода часов, или же о том, чтобы остаться в зимнем или летнем времени. Здесь и появляется главный вопрос, так как непонятно, какого времени страны хотели бы придерживаться - так называемого летнего времени или все же зимнего.