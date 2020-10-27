Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

МИД России во вторник сообщил, что старший дипломат государства, министр иностранных дел Сергей Лавров, отправился на самоизоляцию после контакта с лицом, зараженным Covid-19, сообщает "Интерфакс". 70-летний министр находится в должности с 2004 года.
Ранее запланированные встречи и поездки Лаврова отменены.
Как и в большей части Европы, в России в последние недели наблюдается драматический прирост новых случаев заражения Covid-19.
В сообщении МИДа указано, что Лавров чувствует себя хорошо. С кем контактировал министр, не сообщается.
В понедельник он посещал Афины, где встречался с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. Кроме того, он встречался и с лидером греческой оппозиции Алексисом Ципрусом. В среду и четверг Лавров должен был посетить Сараево и Белград.
На прошлой неделе на карантин отправился и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко - у одного из членов его семьи тест на коронавирус показал положительный результат.