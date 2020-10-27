Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

Ранее запланированные встречи и поездки Лаврова отменены.

Как и в большей части Европы, в России в последние недели наблюдается драматический прирост новых случаев заражения Covid-19.

В сообщении МИДа указано, что Лавров чувствует себя хорошо. С кем контактировал министр, не сообщается.

В понедельник он посещал Афины, где встречался с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. Кроме того, он встречался и с лидером греческой оппозиции Алексисом Ципрусом. В среду и четверг Лавров должен был посетить Сараево и Белград.