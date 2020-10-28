Ср, 28.10.2020
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Андрей Чистяков, визажист

Контрольный пакет Valmieras stikla šķiedra продадут люксембургскому инвестиционному фонду

Производство Valmieras stikla šķiedra

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Большинство акционеров производителя стекловолокна Valmieras stikla šķiedra решило продать 83,14% акций предприятия люксембургской компании альтернативных вложений Duke I S.à r.l. (Duke), свидетельствует сообщение предприятия на бирже Nasdaq.

Завершение сделки зависит от того, как будут исполнены несколько предусмотренных условий. В том числе это зависит от исключения американских дочерних компаний Valmieras stikla šķiedra из реестров компетентных органов регистрации США и согласия некоторых кредиторов предприятия.

Кроме того, подано заявление в учреждение по конкуренции Германии о получении согласия на сделку. Получение подтверждения от этого учреждения - одно из условий, которые относятся к продаже акций, говорится в сообщении.

Как указали представители Valmieras stikla šķiedra, Duke является люксембургской дочерней компанией European Opportunities Fund альтернативного инвестиционного фонда, управляемого лондонским инвестиционным менеджером Warwick Capital Partners (Warwick). Warwick концентрирует работу на попавшие в особые условия европейские предприятия, а активы находящихся в его управлении фондов превышают два миллиарда долларов (1,7 миллиарда евро).

Напомним, крупнейшими владельцами Valmieras stikla šķiedra являются немецкие предприятия P-D Glasseiden Oschatz GmbH и Vitrulan Internetional GmbH.

Концерн Valmieras stikla šķiedra работал в 2019 году с оборотом в 119,5 миллионов евро, что на 4,6% больше, чем в 2008 году. Убытки группы в прошлом году составили 3,8 миллионов евро.

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