Контрольный пакет Valmieras stikla šķiedra продадут люксембургскому инвестиционному фонду

Завершение сделки зависит от того, как будут исполнены несколько предусмотренных условий. В том числе это зависит от исключения американских дочерних компаний Valmieras stikla šķiedra из реестров компетентных органов регистрации США и согласия некоторых кредиторов предприятия.

Кроме того, подано заявление в учреждение по конкуренции Германии о получении согласия на сделку. Получение подтверждения от этого учреждения - одно из условий, которые относятся к продаже акций, говорится в сообщении.

Как указали представители Valmieras stikla šķiedra, Duke является люксембургской дочерней компанией European Opportunities Fund альтернативного инвестиционного фонда, управляемого лондонским инвестиционным менеджером Warwick Capital Partners (Warwick). Warwick концентрирует работу на попавшие в особые условия европейские предприятия, а активы находящихся в его управлении фондов превышают два миллиарда долларов (1,7 миллиарда евро).

Напомним, крупнейшими владельцами Valmieras stikla šķiedra являются немецкие предприятия P-D Glasseiden Oschatz GmbH и Vitrulan Internetional GmbH.