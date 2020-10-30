Жигурс ушел с должности председателя правления Latvenergo

И. о. председателя правления Latvenergo с 31 октября совет назначил члена правления и финансового директора предприятия Гунтарса Бальчунса.

Совет Latvenergo также удовлетворил заявление об уходе с должности члена правления предприятия Улдиса Бариса, который по результатам конкурса назначен руководителем Conexus Baltic Grid. Должность члена правления он покинет 11 ноября.

Месяц назад совет Latvenergo начал проверку действий должностных лиц предприятия и событий в 2015 году, чтобы выяснить, не было ли в Latvenergo необоснованно благосклонного отношения к конкретным предпринимателям, а также проверить соответствие осуществленных в предыдущие годы закупок и сделок внутренним и внешним требованиям.

"Проверка не дала дополнительных фактов, которые требовали бы дальнейшей уголовно-правовой оценки. В то же время информация, обнародованная общественным телевидением и другими средствами массовой информации, а также полученные в ходе проверки сведения являются достаточной причиной для того, чтобы совет как надзорный орган занял принципиальную позицию и в отношении нарушений принципов корпоративной этики в руководстве концерна, и в отношении ситуаций, которые вызывают подозрения в нарушении таких норм", - заявили в Latvenergo.

Совет Latvenergo выразил Жигурсу благодарность за работу по управлению компанией и положительно оценил его способность взять на себя ответственность.

Как сообщалось, в конце сентября совет АО Latvenergo начал проверку о том, не проявляло ли предприятие в последние годы особого отношения к предпринимателю Марису Мартинсонсу, связанным с ним предприятиям и лицам.

Для обеспечения нейтральности проверки председатель правления Latvenergo Арис Жигурс до 30 октября находился в отпуске.

На заседании совета 28 сентября была проанализирована прозвучавшая в передаче Латвийского телевидения De facto информация о расследовании возможных противоправных действий ряда лиц, в том числе расследовалась деятельность Жигурса и бывшего члена правления Latvenergo Мариса Куницкиса и их участие в неформальных переговорах в 2015 году.

De facto сообщила, что Мартинсонс вел переговоры с Жигурсом и Куницкисом. В 2015 году они обсуждали планируемые изменения в правлении Latvenergo и в закупках предприятия. Речь шла также о планах Мартинсонса в Италии "встретиться с Даной" (тогдашняя министр экономики Дана Рейзниеце-Озола) в связи с конкурсом на места в правлении предприятия. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) позже допрашивало Рейзниеце-Озолу, но не удалось получить подтверждения факта каких-либо платежей Мартинсонса ей или должностным лицам Latvenergo.