В сентябре в странах Балтии снизилась средняя цена на электроэнергию

В Эстонии в сентябре средняя цена на электроэнергию снизилась на 3% - до 39,6 евро за мегаватт-час (МВтч), в Литве цена на электроэнергию снизилась на 9% - до 39,5 евро за МВтч, а в Латвии цена на электроэнергию снизилась на 8% - до 39,91 евро за МВтч.

Прохорова отметила, что потребление электроэнергии в странах Балтии по сравнению с сентябрем прошлого года снизилось на 1% - до 2109 гигаватт-часов (ГВтч). Потребление в Латвии снизилось на 1% - до 556 ГВтч, в Эстонии оно снизилось на 2% - до 604 ГВтч, а в Литве осталось на уровне сентября прошлого года - 949 ГВтч.

В сентябре объем произведенной электроэнергии в странах Балтии по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 7% - до 1247 ГВтч. В Латвии производство электроэнергии снизилось на 14%, и в среднем за месяц было произведено 333 ГВтч электроэнергии. В Эстонии производство электроэнергии снизилось на 12% - до 433 ГВтч, в то время как в Литве производство электроэнергии увеличилось на 6% - до 481 ГВтч.