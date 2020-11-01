Стрельба в воздух и вездеходы с пулеметами. В Минске прошел "Марш против террора"

В Минске проходит воскресный "Марш против террора". Силовики стреляют в воздух и задерживают демонстрантов. Видео из столицы Беларуси pic.twitter.com/kUu9fhAMlR — DW на русском (@dw_russian) November 1, 2020

Марш в национальный некрополь Куропаты

По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш был заявлен по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты.

Как поясняет Deutsche Welle, здесь в конце 1930-х - начале 1940-х годов, по данным белорусской прокуратуры, происходили массовые расстрелы репрессированных и захоронения их органами НКВД.

"Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто", - говорилось в публикации каналов.

Как добавляет Deutsche Welle, Дзяды - день памяти предков - отмечается в Беларуси 2 ноября.

Бело-красно-белые флаги, жесткие задержания и военная техника в центре Минска. Фото о том, что происходит в белорусской столице прямо сейчас: pic.twitter.com/AlgjclDFvf — DW на русском (@dw_russian) November 1, 2020

Реакция властей

В Минске перед маршем оппозиции заметили бронированные вездеходы с пулеметами. Такая техника в городе появилась впервые за время протестов.

Силовики несколько раз преграждали путь протестующим, производили задержания, как в городе, так и в поле вблизи урочища, отмечает Русская служба BBC.

Во время движения колонны из порядка пяти тысяч протестующих по проспекту Независимости, силовики с оружием в руках перекрыли проезжую часть.

Когда люди стали обходить их по тротуарам, силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, пишет DW. 4

По традиции были закрыты некоторые станции метрополитена в центре Минска, также сообщалось о проблемах с доступом в Сеть через мобильную связь.

Издание Tut.by со ссылкой на очевидца сообщало о взрыве светошумовой гранаты в Минске.

Как сообщили РИА "Новости" в минском ГУВД, "милиция использовала сегодня нелетальное оружие для предупредительных выстрелов в воздух".

Минск. Так выглядели протестующие и задержания на проспекте Независимости. pic.twitter.com/FtDz5kutj3 — TUT.BY (@tutby) November 1, 2020

Итог и задержания

Как пишет Русская служба BBC, часть участников акции протеста все же подошли к урочищу Куропаты на окраине Минска, однако основную колонну демонстрантов не пропустили к Куропатам.

Телеканал "Белсат" передал, что на территории урочища Куропаты собралась "пара тысяч человек". Агентство ТАСС сообщило о "1,5-2 тыс. человек".