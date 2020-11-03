Полеты в Латвию из Грузии закрыли. airBaltic выполнит спецрейсы между Тбилиси и Ригой

По запросу Министерства иностранных дел Латвии и с разрешения Министерства сообщения латвийская авиакомпания airBaltic сегодня и в четверг, 3 и 5 ноября, выполнит специальные рейсы между Тбилиси и Ригой, сообщила RUS TVNET представитель airBaltic Алиса Бриеде.
Эта просьба последовала за решением исключить Грузию из списка стран, откуда разрешены рейсы в Латвию, потому что эпидемиологическая ситуация в этой стране не улучшается.
Билеты на эти рейсы можно забронировать по телефону +371 67207771.
Авиакомпания просит иметь в виду, что, бронируя билеты по телефону, пассажиры должны предоставить и подтвердить свои паспортные данные. Более детальная информация доступна на сайте.
Компания подчеркивает, что airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов.
Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому пассажирам следует убедиться в том, что они ознакомились с новейшей информацией, подчеркивает airBaltic.