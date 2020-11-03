Вт, 3.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Полеты в Латвию из Грузии закрыли. airBaltic выполнит спецрейсы между Тбилиси и Ригой

ФОТО: Пресс-фото

По запросу Министерства иностранных дел Латвии и с разрешения Министерства сообщения латвийская авиакомпания airBaltic сегодня и в четверг, 3 и 5 ноября, выполнит специальные рейсы между Тбилиси и Ригой, сообщила RUS TVNET представитель airBaltic Алиса Бриеде.

Эта просьба последовала за решением исключить Грузию из списка стран, откуда разрешены рейсы в Латвию, потому что эпидемиологическая ситуация в этой стране не улучшается.

Билеты на эти рейсы можно забронировать по телефону +371 67207771.

Авиакомпания просит иметь в виду, что, бронируя билеты по телефону, пассажиры должны предоставить и подтвердить свои паспортные данные. Более детальная информация доступна на сайте.

Компания подчеркивает, что airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов.

Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому пассажирам следует убедиться в том, что они ознакомились с новейшей информацией, подчеркивает airBaltic.

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