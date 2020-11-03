Полеты в Латвию из Грузии закрыли. airBaltic выполнит спецрейсы между Тбилиси и Ригой

Эта просьба последовала за решением исключить Грузию из списка стран, откуда разрешены рейсы в Латвию, потому что эпидемиологическая ситуация в этой стране не улучшается.

Билеты на эти рейсы можно забронировать по телефону +371 67207771.

Авиакомпания просит иметь в виду, что, бронируя билеты по телефону, пассажиры должны предоставить и подтвердить свои паспортные данные. Более детальная информация доступна на сайте.

Компания подчеркивает, что airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов.