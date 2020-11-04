Стало известно, какие ограничения могут ввести с объявлением режима ЧС

Ответственные органы в настоящее время активно готовят предложения к запланированному на пятницу заседанию правительства, на котором планируется принять решение об объявлении режима ЧС. Среди предложений есть ряд существенных ограничений, поэтому ожидается, что они вызовут острые дискуссии.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, после объявления режима ЧС могут быть запрещены все организованные публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, а также услуги, связанные с развлечениями, культурой, выставками и отдыхом. 3

Предлагается также ограничить собрания на частных мероприятиях, допуская собрания не более десяти человек и не более двух домохозяйств одновременно. Исключением стали бы похороны.

Эксперты также рекомендуют ограничить собрания, шествия и пикеты, позволяя собрания не более 50 человек одновременно. Подобное постановление уже действовало во время режима ЧС весной.

Эксперты также предлагают на время режима чрезвычайной ситуации разрешить местам проведения культурных, спортивных, развлекательных и религиозных мероприятий, а также предприятиям общественного питания начинать работу не ранее 6 часов утра и заканчивать не позднее 19 часов. В свою очередь заведениям общественного питания после 19 часов предлагается разрешить продавать еду только навынос.

С объявлением режима ЧС в выходные и праздничные дни в стране предлагается разрешить работу только продуктовых магазинов, оптик, магазинов, торгующих хозяйственными товарами, кормом для животных, а также строительными товарами. Исключение будет также распространяться на аптеки. 3

В отношении образования предлагается продлить действующее в настоящее время регулирование, т.е. очное обучение может быть продолжено только для дошкольников и учащихся 1-6-х классов, а также во время практики и клинической практики в резидентуре для учащихся высших учебных заведений. Для остальных обучение будет продолжаться удаленно.

Как и сейчас, исключения предлагается применять к учреждениям специального образования и классам, которые обучают детей с тяжелыми отклонениями умственного развития.

Что касается спорта, предлагается оценить, необходимо ли запретить все спортивные мероприятия - соревнования и спортивные игры. Спортивные тренировки предлагается разрешить только вне помещений при наличии не более десяти человек в одной тренировочной группе. Тренировки можно будет продолжить индивидуально или дистанционно.

Исключением из этого правила станут взрослые сборные Латвии, спортсмены олимпийской сборной Латвии и паралимпийской сборной Латвии, а также взрослые участники команд спортивных игр высшей лиги.

Если мнения экспертов и правительства по упомянутым предложениям разойдутся, в Латвии по-прежнему будут в силе правила Кабинета министров о мероприятиях безопасности для ограничения распространения Covid-19. Эти правила уже сейчас регулируют предусмотренные ограничения, например, использование масок в общественных местах.

Как сообщалось, в пятницу, 6 ноября, правительство рассмотрит вопрос о введении в стране режима ЧС для ограничения распространения Covid-19. Если правительство решит объявить режим чрезвычайной ситуации, он вступит в силу в понедельник, 9 ноября.